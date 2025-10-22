Así bombardea Putin objetivos civiles en Ucrania: un drone impactó en un edificio residencial

Imágenes dramáticas muestran un dron ruso atacando y explotando en Sumy

Imágenes dramáticas de un testigo ocular capturaron el momento en que un dron ruso atacó cerca de un edificio de apartamentos en Sumy, Ucrania, este martes.

Las autoridades locales dijeron que nueve personas resultaron heridas en el ataque.

Reuters pudo verificar de forma independiente la ubicación del video mediante el trazado de la carretera, la señalización comercial y los edificios que coincidían con las imágenes de archivo. Reuters pudo verificar la fecha de la grabación a partir de los metadatos del archivo original.

Rusia también atacó la vecina región de Chernihiv, donde murieron cuatro personas y dejó a cientos de miles sin electricidad y a muchos sin agua en la región ucraniana de Chernihiv el martes.

El personal de emergencia inspecciona el lugar tras un ataque con drones rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en la región de Sumy, Ucrania, el 21 de octubre de 2025. Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en la región de Sumy/Folleto vía REUTERS

Zelensky dijo que los ataques demostraron que Rusia no sentía “suficiente presión para prolongar la guerra”.

Los ataques además dañaron un jardín de infancia en la región oriental de Járkov, dijo Zelensky, compartiendo imágenes que mostraban a los rescatistas sacando a los niños del edificio, con las ventanas destrozadas y la fachada parcialmente derrumbada.

Los ataques también apuntaron a la infraestructura energética del país, dejando a miles de personas sin calefacción ni electricidad en Ucrania durante la temporada de frío, según el Ministerio de Energía.

Rusia afirmó que había atacado instalaciones energéticas ucranianas que abastecen a los militares, incluso con misiles hipersónicos, en lo que llamó una represalia por los ataques a la infraestructura civil rusa.

Un dron ruso se estrella cerca de un edificio de apartamentos durante un ataque, en medio del ataque ruso contra Ucrania, en la región de Sumy, Ucrania, el 21 de octubre de 2025. Esta captura de pantalla se obtuvo de un video publicado en redes sociales. Redes sociales/vía REUTERS.

“Nadie quiere perder el tiempo”

Trump había dicho que se reuniría con Putin para mantener conversaciones de paz en la capital húngara, Budapest, dentro de dos semanas, luego de lo que llamó una llamada telefónica productiva para poner fin a la guerra de Rusia.

El martes archivó esos planes, diciendo que no quería una reunión “desperdiciada”.

Pero el Kremlin pareció el miércoles dejar la puerta abierta para una cumbre, diciendo que los preparativos todavía estaban en curso.

Cuando se le preguntó sobre los comentarios de Trump, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas: “Nadie quiere perder el tiempo, ni el presidente Trump ni el presidente Putin”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en Helsinki, Finlandia, el 16 de julio de 2018. REUTERS/Kevin Lamarque

Trump se siente cada vez más frustrado por la negativa de Rusia a aceptar un alto el fuego, y hasta ahora no ha logrado convencer a Putin de que dé marcha atrás en sus demandas maximalistas.

El líder estadounidense se reunió con Putin en una cumbre en Alaska en agosto, pero los dos no lograron ningún tipo de acuerdo de paz.

Durante su visita a Oslo, Zelensky respaldó la propuesta de Trump de convertir la actual línea del frente en la base de las negociaciones con Rusia, pero dudó que Putin la aceptara.

Ucrania y sus aliados europeos han rechazado repetidamente los pedidos de que Kiev ceda territorios.

El presidente ruso, Vladimir Putin, inspecciona un ejercicio militar de las fuerzas nucleares del país en tierra, mar y aire para probar su preparación y estructura de mando, a través de un enlace de video desde Moscú, Rusia, el 22 de octubre de 2025. Sputnik/Alexander Kazakov/Pool vía REUTERS

Putin ordenó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, describiéndola como una “operación militar especial” para desmilitarizar el país y evitar la expansión de la OTAN.

Kiev y sus aliados europeos afirman que la guerra es una apropiación ilegal de tierras que ha causado decenas de miles de bajas civiles y militares y una destrucción generalizada.

(con información de Reuters y AFP)