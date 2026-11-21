NoName057(16) en España, el prófugo Enrique Arias Gil, armas incautadas y mensajes del grupo.

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El grupo de hackers prorrusos, NoName057(16), está ocupando muchas páginas de los medios españoles en las últimas horas. Este viernes, la Policía Nacional daba a conocer que la primera célula física en el país fue desarticulada con la detención de un miembro y la incautación de armas de fuego y propaganda del Kremlin. El descubrimiento de armas ha elevado la preocupación de cómo puede actuar y que puedan pasar a ataques físicos, aunque todavía su influencia se extiende principalmente en el ámbito digital. Canales de Telegram a los que ha accedido Infobae son parte clave de su difusión a través de una red que involucra al español Enrique Arias Gil, fugado y buscado por Europol, o a figuras y empresas rusas. La plataforma explica que eliminan los llamamiento a la violencia en cuanto se descubren.

Según un estudio de Golden Owl, una red vinculada a la empresa rusa R-Techno, que explican que lidera un exoficial de contrainteligencia del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), mantiene conexiones operativas con España a través de Arias Gil, responsable del canal “Desinformador Ruso” y señalado por el informe como socio de NoName057(16). La investigación sostiene que esta estructura combina formación en inteligencia, campañas de información y captación de colaboradores para actuar contra objetivos occidentales. De esta forma, las investigaciones empiezan a atar cabos entre este español prorruso, la compañía que forma a estos perfiles o el grupo de hackers, al que hace pocos días sancionó la Unión Europea por sus ataques a instituciones y empresas.

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El material intervenido por la Policía Nacional en Burgos vinculado al colectivo prorruso NoName057(16). (Policía Nacional)

En uno de los mensajes de este sábado en uno de estos canales de Telegram, un miembro del grupo presume de las instituciones cuyas páginas web han conseguido que estén por un momento “fuera de servicio”. Mientras las autoridades españolas destinan millones al patrocinio de los “banderistas”, su propia infraestructura digital sigue desmoronándose”, afirman, apuntando al holding estatal SEPI, el Parlamento Vasco, el portal del Ayuntamiento de Santiago de Compostela o el portal de noticias de Valladolid. La Policía atribuye a NoName057(16) al menos 447 ciberataques en España desde 2024 contra organismos públicos, entidades bancarias y compañías de transporte.

La Policía Nacional ha detenido en Burgos a un hombre vinculado al grupo hacktivista prorruso NoName057(16).

Señalar a la Policía y a ucranianos o provocar caos

La Policía Nacional detuvo en Burgos este viernes a un presunto impulsor de la primera célula española de NoName057(16). Los investigadores le atribuyen labores de propaganda, captación de simpatizantes y difusión de mensajes que alentaban ataques informáticos contra instituciones, además de publicaciones contra la Policía y ciudadanos ucranianos. Durante los registros, los agentes intervinieron un fusil semiautomático, carabinas, escopetas, más de 5.000 cartuchos —parte de ellos de uso militar—, armas blancas, defensas artesanales y productos químicos. También hallaron tres monederos de criptomonedas con fondos en bitcoin, cuyo origen se investiga.

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Según recoge Europa Press, a raíz de la operación, los investigadores han detectado mensajes con amenazas explícitas contra el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. “Hay que matar a ese bastardo”, decían. También llaman a atacar a los agentes ‘antidisturbios’ de la Policía Nacional. De esta manera, las autoridades comienzan a distinguir los objetivos de estos grupos prorrusos, que podemos dividir entre provocar caos en países occidentales a través de hackeos e incentivar el desorden en las calles, como ya ha apuntado Emmanuel Macron durante los disturbios de Francia o ahora la Policía Nacional.