Una de las protestas por la lucha contra el cambio climático celebradas en el marco de la COP31, en Antalya (Turquía). (Umit Bektas/Reuters)

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La Cumbre del Clima (COP31) que desde el pasado 9 de noviembre se celebra en Antalya (Turquía) debería haber terminado ayer, viernes 20 de noviembre. Sin embargo, sin ningún acuerdo por el momento en el horizonte y con los países llevando a cabo todavía las negociaciones para ello, se ha entrado, como viene siendo habitual desde hace años en estas conferencias, en fuera de plazo.

La intención de la COP31 era pasar de las promesas a las acciones para intentar frenar un problema cuyas consecuencias ya están golpeando con fuerza al planeta. Este deseo parece que se ha quedado por el camino, pues ni siquiera hay consenso con respecto al abandono de los combustibles fósiles.

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El segundo borrador del acuerdo final, publicado el jueves, excluyó cualquier referencia a esta cuestión, lo que ha provocado que países como los de la Unión Europea rechacen de forma frontal el documento. “Este texto es inaceptable”, señalaron fuentes de la delegación de la UE, según ha recogido EFE. Este borrador, por tanto, difiere sustancialmente en este tema con respecto al primero, que recogía la necesidad de “acelerar la eliminación gradual de los combustibles fósiles” y acabar con sus subsidios ineficientes.

Asistentes pasan por delante de un cartel de la cumbre climática de Naciones Unidas COP31, en Antalya, Turquía. (Khalil Hamra/AP)

No solo la UE se ha opuesto a llegar a un acuerdo con el actual documento, países de Oceanía, África y Latinoamérica también exigen que se incluya este objetivo. Panamá, a la cabeza, ha advertido de que vetará cualquier acuerdo si no se especifica que la elevación de la cuota de electrificación al 35 % hasta 2035 se haga con energías limpias, pues, de lo contrario, solamente se agravaría el problema del cambio climático.

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¿Por qué es tan difícil alcanzar un acuerdo en las Cumbres del Clima?

La evidencia científica apunta a los combustibles fósiles como los principales responsables de la emergencia climática que vivimos en la actualidad. Pese a ello, en las Cumbres del Clima es habitual que no se alcance un acuerdo en el que figure específicamente su abandono como objetivo.

Es así porque en las Conferencias de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático los acuerdos se deciden por consenso, por lo que cualquier país puede bloquearlo. Esto es precisamente lo que hacen aquellos estados cuya economía depende del petróleo, el gas y el carbón.

Una llama sale de una chimenea en la refinería PCK, en Schwedt/Oder, Alemania. (Lisi Niesner/Reuters)

En la cumbre de Dubái, la COP28, celebrada en 2023, se alcanzó un hito importante en este sentido, ya que se señaló claramente que, para limitar el calentamiento global a 1,5 ºC se debe eliminar progresivamente el uso de combustibles fósiles y promover las energías renovables y la eficiencia energética.

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Al ser la COP31 la que pretendía pasar de las promesas a las acciones, cabría esperar que se acordase una hoja de ruta para lograrlo. Sin embargo, está habiendo serias dificultades para simplemente volver a mencionar este compromiso en el acuerdo final, lo que supone un retroceso en un mundo que ya no puede esperar más.

La financiación, el otro punto de desacuerdo

La exclusión de la mención a los combustibles fósiles no ha sido el único punto que ha provocado un profundo desacuerdo. La financiación para la adaptación climática de los países más pobres y afectados por la emergencia no está llegando tampoco a buen puerto.

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Este era, precisamente, uno de los grandes debates que ya se preveía que se producirían en Antalya. Antes de que comenzase la COP31, la UE ya advirtió de que, aunque seguiría apostando por la implementación de los compromisos climáticos y por acelerar la transición energética, no asumiría nuevas exigencias de financiación.

Una persona protesta ante la falta de acuerdo en la COP31, en Antalya, Turquía. (Murad Sezer/Reuters)

Desde Bruselas se niegan a continuar contribuyendo en esta línea mientras que grandes países emisores como Estados Unidos, China o los petroestados cuenten con una participación insuficiente. El bloque negociador africano explicó este viernes que no aceptaría ningún acuerdo final en el que no se incluyesen compromisos financieros concretos.

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“No vinimos aquí a mendigar. Vinimos a reclamar lo que es legítimamente nuestro para nuestros pueblos, que sufren las consecuencias de las actividades de los países desarrollados», afirmó la ministra de Medio Ambiente de Ghana y presidenta del Grupo Africano de Negociadores, Zanetor Agyeman-Rawlings.

El borrador no incluye los combustibles fósiles, pero sí la captura de carbono

Otro de los aspectos que han generado una gran controversia del segundo borrador es la inclusión de una nueva meta de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS), una demanda que procede del bloque árabe y que causa gran polémica.

En concreto, para 2035 se recoge la cifra de entre 500 millones de toneladas y 2,5 gigatoneladas anuales. El CCUS se refiere a la tecnología que impediría que el carbono de la quema de combustibles fósiles o procesos industriales pesados llegase a la atmósfera a través de su captura, uso y almacenamiento.

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Natalia Shartova, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, habla sobre los efectos del calor.

Uno de los principales problemas es que esta opción es extremadamente cara, mientras que su impacto para frenar el calentamiento global es mucho menor que el del despliegue de la energía solar y la eólica, según señala el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC): reduce una cantidad mínima de dióxido de carbono y su costo supera los 100 dólares por cada tonelada evitada.

El otro gran problema, además de que todavía es una tecnología incierta, es que no ataja la crisis climática de raíz: la captura de carbono es la excusa de los países exportadores de hidrocarburos para continuar con su actividad, que es precisamente la que está causando esta emergencia.

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