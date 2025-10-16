El Senado de Estados Unidos no logró un acuerdo y el Gobierno federal continuará cerrado por lo menos hasta el lunes

El Gobierno de Estados Unidos permanecerá cerrado por falta de acuerdo presupuestario (AP/ J. Scott Applewhite)

El Gobierno de Estados Unidos continuará completamente paralizado hasta por lo menos el próximo lunes. El Senado volvió a rechazar una ley clave para restablecer la financiación federal, decisión que extiende la inactividad administrativa y sostiene la incertidumbre para miles de empleados públicos, así como para la prestación de servicios esenciales.

En el décimo intento de consenso entre demócratas y republicanos, las diferencias persistieron e impidieron la reapertura inmediata de la administración, según informó la agencia EFE.

Durante el jueves, la Cámara Alta de Estados Unidos, controlada por los republicanos, sometió a votación una propuesta para reactivar la actividad gubernamental hasta mediados de noviembre.

El proyecto, impulsado por la bancada republicana, necesitaba el apoyo de 60 senadores, pero solo obtuvo 51 votos afirmativos y 45 negativos. A pesar de contar con 53 asientos en el Senado, los republicanos necesitaban respaldos demócratas para aprobar la ley, algo que no sucedió tras diez intentos consecutivos.

La votación mantuvo a los legisladores prácticamente alineados con sus respectivos partidos, aunque se registraron algunas excepciones. John Fetterman (demócrata por Pensilvania) y Catherine Cortez Masto (demócrata por Nevada) apoyaron la iniciativa, junto al independiente Angus King por Maine.

Por otro lado, el senador Rand Paul (republicano por Kentucky) se opuso y rechazó la propuesta avalada previamente en la Cámara de Representantes, también de mayoría republicana. Ese proyecto contemplaba financiamiento temporal hasta el 21 de noviembre, permitía continuar las negociaciones presupuestarias y buscaba extender los plazos.

Tras la sesión, el Senado entró en receso. Los legisladores dejaron Washington sin agendar nuevas negociaciones para el resto de la semana. Por ello, el bloqueo administrativo continuará al menos hasta el lunes, fecha en la que, en el escenario más favorable, podría intentarse nuevamente destrabar los fondos federales. Así lo confirmó la cadena ABC News, que remarcó la absoluta ausencia de movimientos para buscar una salida antes del fin de semana.

Además, se detectó tácticas dentro del Senado que buscan mantener abierta la posibilidad de un nuevo voto en jornadas posteriores. El senador John Thune, líder de la mayoría, modificó su voto al final con el objetivo de facilitar la reactivación futura de la misma propuesta, aunque no se garantizaron avances inmediatos.

Sin embargo, bajo este contexto, el conflicto, agravado por el déficit de consenso, ya genera consecuencias concretas en la administración pública.

Según la agencia AP, la jueza federal de San Francisco Susan Illston decidió ayer suspender los despidos masivos ordenados por la administración de Donald Trump a raíz de la parálisis presupuestaria.

Esta acción llegó luego de que más de 4.100 empleados de al menos ocho agencias federales recibieran notificaciones formales de despido. El fallo respondió a demandas sindicales que argumentaron la incertidumbre laboral y el riesgo económico en escalada.

