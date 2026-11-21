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Era una jugada sin ningún tipo de riesgo, pero el arquero Everson la convirtió en una acción de peligro. Al capitán del Atlético Mineiro se le escapó una pelota fácil adentro del área chica a los 3 minutos de la final de la Copa Sudamericana ante Boca Juniors en Barranquilla, pero tuvo un favor del destino: Miguel Merentiel falló un gol increíble con el arco vacío.

La acción comenzó con un centro picante de Leandro Lozano desde la banda derecha que recorrió toda el área y encontró del lado izquierdo en soledad a Sebastián Villa. El colombiano controló e intentó un nuevo intento al área, pero su tiro impactó en un defensor del combinado brasileño. El guardameta de 36 años, con tiempo y sin exigencias, saltó a buscar una pelota sencilla: un doble rebote en su cuerpo terminó con la pelota en su espalda.

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El delantero uruguayo del Xeneize se sorprendió por la inesperada oportunidad, pero reaccionó rápido y puso el pie para empujarla ante un arco vacío y frente a la inacción de los defensores rivales Ruan Tressoldi y Vitor Fernandes. Sin embargo, la pelota pegó en el travesaño. La tecnología demostró que el pique posterior fue del lado exterior de la línea.

Everson viene de atravesar una sensible lesión en el pie. A inicios de septiembre, tras un duelo contra Cruzeiro por la Copa de Brasil, se conoció que el futbolista de 36 años había jugado ese encuentro con una fractura en el pie izquierdo. Estuvo inactivo hasta comienzos de noviembre y recién reapareció debajo de los tres palos el pasado 5 de noviembre en al victoria sobre Botafogo. Luego sumó los 90 minutos en los empates contra Gremio (1-1) y ante Mirassol (0-0).

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Por la lesión, se ausentó en las series de Copa Sudamericana ante Santos de Brasil de cuartos de final y Montevideo City Torque de Uruguay en semifinales. Su puesto lo ocupó Gabriel Delfim, de 24 años, que recibió seis goles en cuatro presentaciones.

Tras jugar previamente en Santos, Everson desembarcó en Mineiro para la temporada 2019/2020 y hasta llegó a ser citado por Tite a la selección brasileña. Sin embargo, estuvo cuatro partidos como suplente en las Eliminatorias para clasificar a Qatar 2022 y no sumó nunca minutos.

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