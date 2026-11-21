Olaya aseguró que durante su gestión quedaron aprobados más de $72.000 millones para financiar los proyectos de las vigencias 2025 y 2026, distribuidos en dos bancos de financiación (@YeseniaOlayaR/X-Ministerio de Ciencias)

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La exministra de Ciencia, Tecnología e Innovación Yesenia Olaya alertó sobre retrasos en la ejecución del programa Orquídeas, iniciativa que contempla la financiación de 317 proyectos de investigación y la vinculación de 634 mujeres científicas en Colombia. La exfuncionaria cuestionó la falta de desembolsos a algunas beneficiarias y pidió al Gobierno explicaciones sobre el estado de los recursos destinados a la convocatoria.

A través de una publicación en su cuenta de X, Olaya afirmó que durante su gestión en el Gobierno Petro quedaron aprobados más de $72.000 millones para financiar los proyectos correspondientes a dos bancos de financiación de las vigencias 2025 y 2026. Según detalló, la iniciativa contempla la participación de 317 doctoras y 317 jóvenes investigadoras.

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La exministra señaló que las investigaciones se desarrollan en diferentes regiones del país y abarcan áreas como inteligencia artificial, ciencias y tecnologías cuánticas, con proyectos orientados a generar conocimiento y atender necesidades de las comunidades.

Sin embargo, advirtió que algunas participantes ya comenzaron sus labores, han presentado informes y todavía no reciben los recursos correspondientes. También aseguró que varias han tenido que cubrir gastos relacionados con sus investigaciones utilizando dinero propio.

Yesenia Olaya cuestionó posibles instrucciones para retrasar pagos

La exministra denunció que algunas investigadoras ya iniciaron sus actividades, han presentado informes y todavía no reciben los desembolsos, por lo que han tenido que asumir gastos de investigación con recursos propios (@YeseniaOlayaR/X)

En su pronunciamiento, Olaya se dirigió públicamente a la actual ministra de Ciencias, Claudia Benavides Salazar, y le preguntó si desde el ministerio se había impartido alguna instrucción a la fiduciaria para suspender o retrasar los desembolsos del programa. “Ministra Benavides, le pregunto públicamente: ¿usted impartió alguna instrucción a la fiduciaria para suspender o retrasar los desembolsos de este programa por el hecho de haber sido impulsado durante nuestro Gobierno?”, expresó.

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La exministra sostuvo que los recursos fueron gestionados y contaban con respaldo presupuestal, por lo que exigió agilizar la legalización de los proyectos pendientes, garantizar los pagos y publicar un cronograma que permita a las beneficiarias conocer las fechas previstas para recibir la financiación.

Asimismo, hizo un llamado a las universidades y centros de investigación para que respalden a las científicas vinculadas al programa y exijan que se cumplan los compromisos financieros. En su mensaje, insistió en que la ciencia debe ser tratada como una política de Estado y que las investigadoras necesitan garantías para continuar con sus actividades.

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Olaya pide explicaciones sobre los 317 proyectos

Olaya solicitó a la cartera explicar las razones de los retrasos, identificar los trámites pendientes, informar sobre posibles instrucciones a la fiduciaria para retener o aplazar pagos y entregar un cronograma concreto de desembolsos (Ministerio de Ciencias)

El 20 de noviembre, Olaya radicó un derecho de petición ante el Ministerio de Ciencias para solicitar información y copias de documentos relacionados con el programa denominado Orquídeas: Mujeres en Inteligencia Artificial, Ciencias y Tecnologías Cuánticas 2025. En el documento identificó dos bancos de proyectos financiables: el Banco Definitivo, publicado el 31 de julio de 2025, que reúne 154 proyectos financiados con recursos de esa vigencia, y el Banco Adicional, publicado el 8 de mayo de 2026, con 163 proyectos respaldados con recursos de 2026.

Olaya afirmó en el escrito que los proyectos del Banco Definitivo no han recibido desembolsos y que, para el Banco Adicional, las etapas posteriores a su publicación no tienen fechas ciertas. También solicitó un reporte individual de los proyectos que detalle su estado de legalización, contratación, ejecución, pagos realizados y recursos pendientes.

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Entre las preguntas dirigidas al ministerio está conocer por qué los contratos del banco de 2025 no han recibido desembolsos, qué trámites faltan para efectuar los pagos y cuándo se tiene previsto realizarlos. También pidió explicar las demoras en la legalización de los proyectos del banco de 2026 e identificar si son atribuibles a las entidades ejecutoras, la fiduciaria o el Ministerio.

La exministra también pidió garantías para las beneficiarias que ya comenzaron sus labores, claridad sobre el reconocimiento de pagos desde el inicio de sus actividades y la posibilidad de cubrir gastos asumidos con recursos propios (@YeseniaOlayaR/X)

Otro de los puntos busca establecer si, desde el 1 de agosto de 2026, la cartera impartió instrucciones para suspender, aplazar, condicionar o retener desembolsos a la fiduciaria administradora del Fondo Francisco José de Caldas. En caso de existir comunicaciones de ese tipo, solicitó conocer sus responsables, motivos, alcance y copias.

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La exministra también pidió aclarar cómo se garantizará el sostenimiento de las científicas y el apoyo económico de las jóvenes investigadoras que ya iniciaron actividades, si se reconocerán los pagos desde la fecha de vinculación y si podrán reembolsarse gastos asumidos con recursos propios.

Finalmente, solicitó conocer las medidas previstas para garantizar los 12 meses de financiación, la disponibilidad presupuestal de los recursos y la posibilidad de publicar un calendario oficial con las etapas pendientes.

Olaya cerró su pronunciamiento con un mensaje dirigido a la actual ministra y a las entidades responsables del programa: “Ministra, la ciencia es una política de Estado. Las mujeres científicas merecen garantías, respeto y cumplimiento. ¡Con su presente y su futuro no se juega!”

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