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Boca Juniors tuvo un contundente arranque en la final de la Copa Sudamericana y Santiago Ascacibar abrió el marcador a los 16 minutos contra el Atlético Mineiro. El cuadro de Rodolfo Arruabarrena impuso las condiciones en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla y el mediocampista convirtió segundos después de que la anularan un tanto por fuera de juego.

Luego de varias situaciones de peligro en el primer cuarto de hora, incluido un tiro en el travesaño de Miguel Merentiel por un inédito blooper del arquero Everson y el mencionado gol invalidado por off side del exjugador de Estudiantes de La Plata, el Xeneize rompió el cero tras un tiro de esquina a favor. Después de un despeje de la defensa del elenco brasileño, Leandro Paredes limpió la acción sobre el costado para que Lautaro Blanco lanzara un nuevo centro.

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Tomás Aranda sacó un remate rasante que Ruan Tressoldi no logró despejar y Ascacibar irrumpió en el área chica para disparar de primera: su potente tiro fue imposible de atajar para el arquero rival. Juan Martín Del Potro, histórico tenista argentino y reconocido hincha de Boca, fue enfocado por las cámaras de la transmisión oficial celebrando en la tribuna del estadio colombiano.

El festejo con puño cerrado de Juan Martín Del Potro en la tribuna

Ascacibar volvió a destacarse por su olfato goleador en el área rival. El mediocampista de 29 años convirtió 10 goles en 48 partidos del 2026, al punto de que marcó en todas las competiciones que disputó Boca en el año: cinco por el torneo local (dos en el Apertura y 3 en el Clausura), tres en la Sudamericana, uno en la Copa Argentina y uno en la Libertadores.

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Segundos antes de su conversión contra Atlético Mineiro, el volante con pasado en el Pincha, Stuttgart y Hertha Berlín de Alemania había convertido desde una posición similar. A los 11 minutos, Sebastián Villa desequilibró por el sector izquierdo y, tras un amague con el que se deshizo de su marca Natanael, tiró un centro al segundo palo. Ascacibar, que estaba sin marca, remató de primera para estampar el 1-0. Sin embargo, estaba en fuera de juego y el juez de línea levantó la bandera de inmediato.

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