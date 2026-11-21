Más de 20 periodistas fueron agredidos durante protestas en Jalisco, CDMX y Morelos. Crédito: Mario Marlo / Somos el Medio

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Un informe elaborado de manera conjunta por las organizaciones Artículo 19 y la Red Rompe el Miedo, reveló que más de 20 periodistas sufrieron agresiones durante protestas, el pasado mes de octubre, en la Ciudad de México, Jalisco y Morelos.

Entre las agresiones registradas por las organizaciones civiles, destacan golpes con macanas y escudos, robo de cámaras y teléfonos celulares, ataques con gases lacrimógenos, amenazas y lesiones que requirieron hospitalización.

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Más de 20 periodistas sufrieron agresiones durante protestas en octubre

El informe, titulado “Represión como respuesta”, recopiló los testimonios de reporteros, fotógrafos y camarógrafos agredidos durante las movilizaciones del 2, 9, 11 y 18 de octubre de 2026.

Los casos en cuestión permiten identificar a más de 20 comunicadores afectados, incluidos cuatro reportes preliminares correspondientes a la última jornada de protesta en Guadalajara.

Desde la perspectiva de las organizaciones, las agresiones no constituyen hechos aislados, pues muestran un patrón de uso excesivo de la fuerza, intimidación y obstáculos al trabajo periodístico durante las manifestaciones.

También identificaron quiénes fueron los responsables de las agresiones:

Agentes policiales .

Personas vinculadas con autoridades .

Participantes en las protestas.

Las protestas por el agua en Jalisco también derivaron en agresiones contra periodistas. Crédito: Mario Marlo / Somos el Medio

Las agresiones contra los reporteros en Jalisco

Sobre las agresiones contra los reporteros, el informe recuerda uno de los casos más graves, ocurrido en Jalisco, durante las protestas para exigir agua potable de calidad sanitaria.

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El fotoperiodista independiente Canser denunció que policías lo golpearon con macanas, luego de intentar documentar lo ocurrido tras ser alcanzado por gases lacrimógenos. Las agresiones derivaron en lesiones en el brazo, el hombro, el abdomen y la cabeza, donde requirió ocho puntos de sutura.

Otros periodistas que fueron víctimas de agresiones durante la manifestación por agua de calidad en Jalisco fueron:

Mario Antonio López Carbajal , director de la revista Para Esto .

Isaura López , reportera de El Occidental .

María Luisa Estrada.

Comunicadores de la CDMX no estuvieron exentos

Mientras que en la Ciudad de México, los comunicadores fueron agredidos durante la protesta del 2 de octubre, organizada para conmemorar el 58 aniversario de la matanza de Tlatelolco.

Artículo 19 documentó encapsulamientos, golpes, despojo de equipos y actos de intimidación contra periodistas que registraban la actuación de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

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Los comunicadores que padecieron uso excesivo de la fuerza durante dicha manifestación fueron:

Iván Ortiz , reportero de El Sol de México , sufrió golpes por parte de policías y robo de equipo.

Óscar Jesús Campos , de Radio Zapote , policías capitalinos lo encapsularon, golpearon y los despojaron de su equipo.

Mariana Morales, colaboradora de La Izquierda Diario México, fue derribada por uniformados y sufrió lesiones que requirieron varios días de recuperación.

El informe indicó además que agentes de la SSC emplearon drones durante el operativo del 2 de octubre. Las grabaciones obtenidas se difundieron después desde perfiles civiles en redes sociales con el objetivo de desacreditar la manifestación. En ningún momento se transparentó que las imágenes fueron captadas por la policía.

Un video compartido en redes sociales mostró al reportero de El Sol de México en la movilización. Crédito: Redes Sociales

Ni quiénes cubrieron marcha de mujeres trans y trabajadoras sexuales se salvaron

El 9 de octubre, una semana después, periodistas que cubrieron una protesta de mujeres trans y trabajadoras sexuales frente a la alcaldía Cuauhtémoc también resultaron agredidos. Axel Hernández denunció que personas identificadas con prendas de la alcaldía lo golpearon con objetos contundentes, lo rociaron con polvo de extintor y destruyeron su teléfono celular.

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Otros dos periodistas, cuyos nombres se reservaron por seguridad, reportaron golpes en la cabeza. Uno de ellos denunció que la asistencia médica tardó más de 45 minutos en llegar. El otro recibió mensajes discriminatorios en redes sociales durante varios días después de la agresión.

Periodistas de Morelos también sufrieron agresiones e intimidación por participantes de protesta

En Cuernavaca, Morelos, durante la movilización del 2 de octubre para exigir justicia por feminicidios y asesinatos de estudiantes universitarios, las agresiones provinieron de participantes en la protesta. Una reportera y un camarógrafo de N+ fueron hostigados por personas vestidas de negro que intentaron impedir su transmisión. Otra corresponsal fue rodeada por un grupo que le exigió borrar las fotografías que había tomado.

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Manifestantes en Tlatelolco. (Crédito: SSC)

Las organizaciones registraron además, de manera preliminar, agresiones contra al menos cuatro periodistas durante una segunda jornada de protestas por el agua en Guadalajara, el 18 de octubre. Entre los reportes figura el de un comunicador lesionado por petardos que requirió atención médica. Otro habría sido retenido y despojado de su teléfono celular.

Alarmante lo que está ocurriendo con la libertad de prensa en México, ya que un informe de Artículo 19 y la Red Rompe el Miedo documentó que más de 20 periodistas fueron agredidos durante protestas en la Ciudad de México, Jalisco y Morelos.