El alclade habló de los espacios de promoción de los productos textiles de los comerciantes más afectados (@CarlosFGalan/X)

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció cuatro medidas de apoyo para los comerciantes afectados por el incendio en el centro textil Gran San, en San Victorino, que dejó pérdidas de mercancía a 27 negocios en vísperas de la temporada navideña.

Durante la jornada del sábado 21 de noviembre de 2026, e burgomaestre acompañó un evento con los textileros, en el Bronx Distrito Creativo. Allí, anunció un plan de ayudas que incluye espacios temporales de venta en ferias de emprendimiento, acceso a comercio electrónico, entrega de insumos para recuperar los locales y una ruta de créditos con tasas preferenciales.

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“Queremos llegarles en esta temporada navideña”, afirmó, a la vez que pidió a los ciudadanos respaldar a los comerciantes de San Victorino.

Carlos Fernando Galán anunció un plan de apoyo para los comerciantes afectados por el incendio en el centro textil Gran San (@CarlosFGalan/X - Colprensa)

Habrá cupos en ferias y ventas en dos bajopuentes recuperados

Según explicó Galán, una docena de comerciantes afectados tendrán un espacio en la feria Vassar a partir de la última semana de noviembre. En diciembre, otros 24 negocios podrán participar en una feria en el centro comercial Atlantis.

La Alcaldía también organizará ferias en los bajopuentes de la calle 63 con avenida Boyacá y de la calle 53 con NQS, dos zonas que han sido intervenidas por el Distrito. Allí, los comerciantes podrán ofrecer sus productos mientras avanzan las gestiones para reactivar sus operaciones.

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El incendio se registró en la madrugada del lunes festivo 16 de noviembre en el segundo piso del Gran San, en la localidad de Santa Fe. Varios empresarios señalaron que perdieron mercancía que habían adquirido para las ventas de diciembre.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá controló un incendio estructural en el Centro Comercial Gran San durante la madrugada del 16 de noviembre (@BomberosBogota/X)

Los negocios tendrán una vitrina en Mercado Libre

Galán indicó que los afectados tendrán, con asesoría especial, acceso a Mercado Libre para comercializar sus productos en Bogotá y otras ciudades. Dos de los negocios ya están disponibles en la plataforma y otros 13 se encontraban en proceso de cargar su información.

La meta de la administración distrital es que los 27 comerciantes damnificados queden habilitados durante la semana para recibir pedidos por Internet.

Los empresarios habían solicitado canales alternativos de comercialización, ante las pérdidas causadas por el incendio y la imposibilidad de retomar de inmediato la atención en sus locales.

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También informó que los comerciantes podrán acceder a apoyos de hasta $10 millones mediante un programa del Distrito. Los recursos se entregarán en herramientas e insumos como telas, vitrinas y estanterías.

El saldo del siniestro en San Victorino incluye 10 locales con pérdida total y 17 con daños parciales (Colprensa/Bomberos de Bogotá)

“Nos pidieron apoyo para recuperar los locales”, señaló. La entrega de esos elementos, según explicó, comenzará esta misma semana.

La iniciativa busca atender las afectaciones de negocios que perdieron prendas, mobiliario y equipos en el incendio. Algunos comerciantes estimaron pérdidas entre $500 millones y $1.000 millones, de acuerdo con los testimonios difundidos tras la emergencia.

“No hemos podido ingresar al local, solo pudimos verlo de lejos, así que estamos llenos de incertidumbre sin saber qué fue lo que perdimos. Para esta, que es la mejor temporada del año, teníamos todo surtido, nos afecta demasiado y queremos salir adelante”, fue el testimonio de los propietarios de la marca Santa, publicado por El Tiempo.

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Bancóldex, Asobancaria e iNNpulsa participarán en la ruta de créditos

Como cuarto componente, la Alcaldía prepara una feria financiera para el 1 de diciembre, con participación de Bancóldex, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) e iNNpulsa.

La idea de las ayudas es lograr contrarrestar el millonario impacto que causaron los incendios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jornada buscará facilitar créditos para los comerciantes afectados, con procesos de acceso más ágiles y tasas más bajas. Galán añadió que iNNpulsa ofrecerá líneas de crédito condonables.

El mandatario bogotano cerró su mensaje con una invitación a comprar en San Victorino durante diciembre. “Apoyemos todos a los comerciantes de San Victorino, que es el corazón del comercio de Bogotá y de Colombia”, expresó.