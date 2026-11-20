El barrio La Asunción, donde se realiza la feria, es uno de los barrios históricos de San Juan Ixtayopan y toma su nombre de la festividad religiosa de la Asunción de María. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Feria del Calientito regresa a Tláhuac los días 4, 5 y 6 de diciembre con antojitos, artesanías, música en vivo y la bebida artesanal con fruta de temporada que da nombre al evento.

La entrada es gratuita y el horario es de 10:00 a 22:00 horas.

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El encuentro se realiza en la Avenida del Maestro esquina con Río Amecameca, en la colonia La Asunción, dentro del pueblo de San Juan Ixtayopan, en la alcaldía Tláhuac, al suroriente de la Ciudad de México.

La Cuarta Feria del Calientito llega con tamales, quesadillas, tlacoyos y música en vivo

Los visitantes encontrarán puestos de gastronomía tradicional con tamales, quesadillas, tlacoyos y elotes, además de un mercado de artesanías elaboradas por productores locales.

La organización invita a las familias a apoyar directamente a las artesanas y artesanos del pueblo.

La feria suma este año su cuarta edición consecutiva y se consolida como uno de los eventos culturales del calendario invernal del sur de la ciudad.

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El calientito: una bebida que nació entre el frío y la Revolución Mexicana

El calientito es una bebida artesanal originaria de San Juan Ixtayopan.

Su origen se remonta a la Revolución Mexicana, cuando los habitantes del pueblo buscaron una bebida que rindiera para muchos, ayudara a soportar las heladas noches y sirviera para retomar las fiestas de la comunidad tras los enfrentamientos.

Se elabora con jugo de naranja natural, tejocotes, guayabas, caña de azúcar, ciruelas pasas, tamarindo, piloncillo y canela.

La cazuela de barro es un utensilio de cocina precolombino que distribuye el calor de manera uniforme y lenta, lo que la hace ideal para preparaciones que requieren cocción prolongada como el calientito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todo se cocina a fuego lento durante aproximadamente dos horas en una cazuela de barro hasta que la fruta forma una pulpa espesa, similar a una mermelada.

Al final del proceso se añade aguardiente de caña o mezcal, y la mezcla se flamea brevemente para integrar el alcohol con el dulzor de la fruta cocida.

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Se sirve caliente en jarritos de barro, aunque también puede tomarse frío.

El tejocote es rico en pectina, una fibra natural que al cocinarse espesa los líquidos, lo que explica en parte la textura densa del calientito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada natural de esta bebida va de Día de Muertos hasta Navidad, cuando los ingredientes de fruta están en su punto y las noches frescas hacen del calientito una opción ideal de convivencia.

El calientito no es ponche: por qué son bebidas distintas aunque se parezcan

A simple vista, el calientito y el ponche navideño parecen la misma bebida: fruta de temporada, canela, piloncillo y algo caliente para el frío. Pero son productos distintos en origen, proceso y resultado.

El ponche es una bebida sin alcohol —aunque muchos le añaden un “piquete” al gusto— que se hierve en agua durante un tiempo corto.

Su textura es líquida, su sabor es frutal y dulce, y se consume en todo el país durante la temporada de posadas.

Es una bebida de adopción masiva, sin una geografía específica.

El ponche se prepara en agua; el calientito, en jugo de naranja natural recién exprimido, lo que le da una acidez característica que el ponche no tiene. Foto: Gobierno de México.

El calientito, en cambio, es exclusivo de San Juan Ixtayopan. La diferencia más visible está en el flameado: una vez lista la mezcla, se cocina con alcohol para integrarlo con la pulpa de fruta.

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Ese paso no existe en el ponche y es lo que da al calientito su sabor característico: más denso, más intenso y con graduación alcohólica propia.

No es un acompañante de la temporada navideña. En Tláhuac, es el centro de la celebración.

San Juan Ixtayopan: uno de los siete pueblos originarios de Tláhuac

San Juan Ixtayopan es uno de los siete pueblos originarios que conforman la alcaldía Tláhuac. Su nombre proviene del náhuatl y se traduce como “lugar donde abunda la blancura” o “lugar sobre la sal”, en referencia a su cercanía histórica con el lago de Chalco.

Los primeros asentamientos en esta zona datan de alrededor del año 1200 antes de nuestra era.

El pueblo fue originalmente habitado por grupos chichimecas y, con el tiempo, adoptó el sistema agrícola de chinampas del pueblo xochimilca.

La alcaldía Tláhuac fue constituida como delegación independiente en 1928, cuando el Distrito Federal se reorganizó en 13 delegaciones. (Foto: Facebook/Tláhuac, Renace para tu Bienestar)

Hoy, San Juan Ixtayopan es conocido también por sus tapetes de aserrín de colores que se elaboran cada Semana Santa, por la Capilla de la Virgen de la Soledad —cuya festividad principal es el 3 de enero— y por la Iglesia de San Juan Bautista, construida en el siglo XVII, que conserva un retablo dorado tallado en madera.

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Cómo llegar a la Feria del Calientito

Para llegar en transporte público, la opción más directa es tomar la Línea 12 del Metro hasta la estación Tláhuac y desde ahí abordar un camión de ruta M1 con destino a Milpa Alta o Mixquic.

La ruta M1 que opera desde la estación Tláhuac conecta pueblos originarios del sur de la alcaldía con el sistema de transporte masivo de la ciudad. (X/ @MetroCDMX)

La bajada es en la Capilla de la Conchita, a unos minutos del lugar del evento en Avenida del Maestro, barrio La Asunción.

Diciembre es el mes de las ferias y tradiciones en Tláhuac

La alcaldía Tláhuac concentra en diciembre buena parte de su vida comunitaria.

El frío, las noches largas y el calendario festivo se combinan para hacer de este mes el más activo del año en sus pueblos originarios, donde las celebraciones se organizan desde las propias familias y barrios, no desde afuera.

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En San Juan Ixtayopan, diciembre tiene un protagonista claro: el calientito es la bebida que las familias del pueblo han preparado históricamente para las fiestas de barrio, las reuniones y las noches de posada.

Diciembre tiene una oferta cultural especial en Tláhuac. (Foto: Facebook/Tláhuac, Renace para tu Bienestar)

La feria nació precisamente para darle a esa tradición un espacio formal de celebración y difusión.

En su cuarta edición, el evento ya atrae visitantes de otras alcaldías y municipios del Estado de México, y representa una oportunidad de ingresos directos para cocineros y artesanos locales en una de las temporadas más activas del año para la convivencia familiar.

Los artesanos de San Juan Ixtayopan llevan a la feria alfarería, textiles y piezas de barro

San Juan Ixtayopan no solo es conocido por su bebida.

El pueblo tiene una tradición de producción artesanal que se transmite de generación en generación y que encuentra en la Feria del Calientito una de sus principales vitrinas del año.

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El barro con el que se elaboran los jarritos tradicionales para servir calientito proviene de yacimientos de arcilla locales; su composición mineral le da una textura y porosidad particulares que retienen el calor de la bebida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los productos que suelen estar presentes en los puestos hay alfarería y trabajo en barro —herencia directa de una comunidad que históricamente cocinó y sirvió en cazuelas y jarritos de barro—, textiles elaborados a mano y piezas decorativas de uso cotidiano.

La feria es uno de los momentos del año en que el comprador puede hablar directamente con quien fabricó el producto, conocer su proceso y llevarse una pieza con historia.

Para los productores locales, el evento representa una fuente de ingresos en temporada alta que no depende de intermediarios ni de plataformas de venta externas.