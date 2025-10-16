Mundo

El FMI advirtió que la deuda pública global alcanzará el 100% del PIB en 2029, su máximo desde 1948

La directora gerente Kristalina Georgieva asegura que las economías están mejor preparadas que en 2008 pero alerta del agotamiento de márgenes fiscales

Guardar
La directora gerente del Fondo
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, habla en el debate "Debate sobre la economía global: Cómo configurar las políticas económicas en un panorama global cambiante" durante las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en Washington, D.C., EEUU, el 16 de octubre de 2025 (REUTERS/Ken Cedeno)

La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, advirtió que aunque la economía mundial se encuentra en una posición más sólida que en 2008, el aumento sostenido de la deuda pública amenaza con socavar esa estabilidad. Según el Monitor Fiscal presentado por el organismo, la deuda global superará el 100% del PIB hacia 2029, su nivel más alto desde 1948.

Hay una base más sólida. No estamos en la misma situación que durante la crisis financiera global. Se han aprendido lecciones. Se han tomado medidas”, afirmó Georgieva en rueda de prensa. Reconoció que tanto las economías avanzadas como las emergentes cuentan hoy con “fundamentos más sólidos” y “marcos políticos más responsables”, pero alertó de que muchos países “han agotado sus márgenes fiscales”.

El FMI proyecta que el endeudamiento público siga creciendo incluso en economías con amplio acceso a los mercados, como Estados Unidos, Japón, Francia, Canadá y China. En los países emergentes, la situación es aún más frágil: el cierre del crédito barato y el encarecimiento de los intereses vuelven más difícil sostener los déficits.

Los técnicos del organismo señalan que el gasto por intereses de la deuda está absorbiendo una porción creciente de los presupuestos públicos. Esa tendencia reduce el espacio fiscal para inversión en infraestructura, educación o innovación, y amenaza con estancar el crecimiento.

La directora del FMI pidió reconstruir márgenes fiscales y orientar el gasto hacia lo productivo. “Tenemos una manta de seguridad que nos cubre, pero tal vez tengamos un pie afuera, en el frío. Debemos estar atentos”, advirtió.

FOTO DE ARCHIVO. Exterior del
FOTO DE ARCHIVO. Exterior del edificio de la Reserva Federal en Washington, D.C., Estados Unidos. 14 de junio de 2022 (REUTERS/Sarah Silbiger)

El Fondo insta a los gobiernos a diseñar presupuestos “inteligentes”, mejorar la recaudación interna y reducir subsidios ineficientes. Su diagnóstico es que las políticas expansivas aplicadas tras la pandemia no se han revertido con suficiente rapidez, lo que ha contribuido a mantener la inflación en niveles elevados.

Aun así, Georgieva sostuvo que la economía mundial “ha aprendido a operar con más responsabilidad”. A su juicio, la experiencia reciente demuestra que los países pueden reaccionar con mayor coordinación y rapidez ante los choques. Las reservas internacionales de muchas economías emergentes, dijo, son una prueba de esa resiliencia.

En materia comercial, la directora del FMI pidió evitar una nueva escalada de tensiones. Su advertencia llegó después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara aranceles del 100 % a China. “Por favor, no lo hagas”, respondió Georgieva al ser consultada sobre el riesgo de una guerra comercial.

El Fondo considera que el impacto de los nuevos aranceles ha sido hasta ahora “menor de lo temido”, pero reconoce que un conflicto prolongado afectaría las cadenas de suministro y la inversión global. “Tenemos un país que está actuando (Estados Unidos) y otro que está respondiendo (China). El resto del mundo, por ahora, no participa en esa guerra”, explicó.

Más allá de los movimientos coyunturales, el FMI observa un riesgo estructural: el deterioro simultáneo de las cuentas públicas y de la confianza social. La presión para aumentar el gasto —en defensa, transición energética o programas sociales— choca con la necesidad de reducir los déficits.

Esa tensión política será, según Georgieva, el principal campo de batalla económico de los próximos años.

El FMI sostiene que el mundo no se encuentra ante una crisis inminente, pero sí frente a una prueba de disciplina. Las economías han aprendido a resistir, pero no todas han aprendido a ahorrar. El desafío, concluye Georgieva, es actuar antes de que la próxima tormenta fiscal vuelva a poner a prueba la memoria del sistema financiero global.

Temas Relacionados

Kristalina GeorgievaFMIFondo Monetario Internacional

Últimas Noticias

El primer ministro francés Sébastien Lecornu superó dos mociones de censura y ganó aire para negociar el presupuesto

El aliado de Macron logró mantenerse en el cargo por un estrecho margen gracias a la abstención socialista y la división opositora. Su victoria solo le otorga una tregua en medio de la crisis institucional abierta tras la disolución parlamentaria de 2024

El primer ministro francés Sébastien

Tensión en Ecuador: las bases indígenas desafían la tregua del gobierno y prolongan las protestas y bloqueos

Las comunidades de Imbabura mantienen los cierres de vías y rechazan los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo tras la eliminación del subsidio al diésel

Tensión en Ecuador: las bases

El Senado de Estados Unidos no logró un acuerdo y el Gobierno federal continuará cerrado por lo menos hasta el lunes

La falta de respaldo a un nuevo plan de financiamiento deja en suspenso la reanudación de servicios y salarios, mientras se profundiza la incertidumbre administrativa según informaron agencias oficiales

El Senado de Estados Unidos

Escándalo político en Chile: renunció el ministro de Energía tras la polémica por las tarifas

La dimisión de Diego Pardow se produce en plena campaña presidencial, intensificando la tensión política en el oficialismo

Escándalo político en Chile: renunció

Murió el jefe militar de los rebeldes hutíes en Yemen tras un bombardeo israelí

Muhamad Abdelkarim al Gamari, jefe de Estado Mayor rebelde, falleció junto a su hijo en un ataque aéreo en agosto

Murió el jefe militar de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025: cómo es la

Elecciones 2025: cómo es la Boleta Única de Papel de Chaco y quiénes son los candidatos

Sándwich japonés de frutas: con pocos ingredientes puedes hacer un platillo exquisito y fresco 

El mensaje de Macri a Milei a 10 días de las elecciones: “Necesitamos que después del 26 el gobierno convoque al diálogo con humildad”

Bullrich apuntó a los gobernadores por las críticas al acuerdo con EEUU: “Piden plata al Estado cada diez minutos”

Crisis en Perú por protestas contra José Jerí y el Congreso EN VIVO: últimas noticias de los reclamos sociales y situación de los heridos

INFOBAE AMÉRICA
Frustrado un atentado contra un

Frustrado un atentado contra un opositor de Putin residente en el suroeste de Francia

Carlos Sainz: "El coche no ha ido mal en Austin, igual podemos hacer 'Top 8'"

Tensión en Ecuador: las bases indígenas desafían la tregua del gobierno y prolongan las protestas y bloqueos

Elogio de Drew Struzan, el genio detrás de los afiches de “E.T.”, “Star Wars” e “Indiana Jones”

México cifra en 70 los muertos por las últimas lluvias e inundaciones

ENTRETENIMIENTO

La tristeza de la exnovia

La tristeza de la exnovia de Liam Payne, Kate Cassidy, en el primer aniversario de su muerte: “Un año sin ti”

La novia de Liam Payne, Kate Cassidy, dice que “no quería vivir” después de la muerte del cantante

Britney Spears se desata contra Kevin Federline por manipularla y alejarla de sus hijos

‘Stranger Things’ revela cómo se filmó su última temporada y el final que cambiará Hawkins para siempre

Selena Gomez confiesa que lloró y temió lo peor semanas después de casarse con Benny Blanco