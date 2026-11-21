La representante Andrea Vargas aseguró que no ha falsificado documentos académicos (@AndreavargasBAQ/X)

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La presunta falsificación de documentos académicos por parte de la congresista Luz Verónica Estrada, del Pacto Histórico, generó dudas sobre la veracidad de los títulos de otros legisladores del partido político y de otras colectividades.

Una de las personas que ahora está bajo la lupa de la opinión pública es la representante a la Cámara Andrea Camila Vargas de la Hoz, también del Pacto Histórico.

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De acuerdo con una denuncia del ciudadano Miguel Serna, que ha estado enviando derechos de petición a algunos congresistas para que revelen la documentación que respalda sus estudios académicos, el perfil de la congresista en la página web de la Cámara de Representantes cambió en cuestión de días: pasó de figurar como abogada de la Universidad del Atlántico (en calidad de graduada), a aparecer como exalumna que cursó sus estudios de Derecho en la institución y que está a la espera de recibir su título profesional.

El ciudadano Miguel Serna advirtió sobre presuntas irregularidades relacionadas con la formación académica de la congresista Andrea Vargas (@MiguelSernaCD/X)

Serna indicó que esa información la recibió de una persona cuya identidad no reveló. Ese ciudadano advirtió que, presuntamente, la legisladora habría estudiado hasta sexto semestre de Derecho en la universidad y que en la institución habrían estado “haciendo movidas para intentar graduarla de manera express”. Sin embargo, no proporcionó pruebas que soporten esas aseveraciones.

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Andrea Vargas hizo aclaraciones sobre su situación académica

Vargas respondió a la denuncia a través de una publicación en su cuenta de X, en la que aseguró que no ha transgredido la ley. Según explicó, sí es egresada de la institución de educación superior, pero no se ha graduado del programa de Derecho porque todavía no ha cumplido con todos los requisitos para recibir su título. Afirmó estar en ese trámite.

“Yo no cometí ningún delito. Nunca contraté con el estado ni falsifiqué mucho menos ningún título. Soy egresada no graduada de la Universidad del Atlántico, cursé todas mis materias y estoy cumpliendo requisitos para recibir diploma. Una tarea que he postergado”, precisó la congresista en la red social.

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En el perfil de Andrea Vargas en la Cámara de Representantes cambiaron la información antes suministrada, que indicaba que era abogada de la Universidad del Atlántico. Ahora se informa que cursó estudios de Derecho en la Universidad del Atlántico y está a la espera de recibir el título profesional (Cámara de Representantes)

De igual manera, explicó que, en medio de la polémica que surgió alrededor de Luz Verónica Estrada, se dio cuenta de que su perfil en la página oficial de la Cámara de Representantes tenía información errada con respecto a sus estudios. En consecuencia, pidió que se hiciera la corrección, con el fin de que en el sitio web se indicara con claridad que no ha recibido su diploma de pregrado.

“En el momento en que sale el caso Verónica al asegurarnos de que todo estuviera en orden nos dimos cuenta de la redacción del perfil, y lo corregimos precisamente en honor a la verdad. Esa es mi verdad (sic)”, detalló.

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La congresista Andrea Vargas negó haber cometido algún delito relacionado con sus estudios académicos (@AndreavargasBAQ/X)

Declaraciones de Andrea Vargas con respecto al caso de Luz Verónica Estrada

Vargas es una de las personas que se pronunció sobre el caso de Luz Verónica Estrada. En X, afirmó que el Pacto Histórico ya tomó medidas ante la gravedad de los hechos que salpican a la congresista: solicitó su renuncia a la Cámara de Representantes.

La columnista Gabriela Alonso Jaramillo cuestionó a la colectividad por no expulsar inmediatamente a Estrada del partido, teniendo en cuenta la contundencia de las pruebas publicadas en redes sociales y medios de comunicación. Sin embargo, la representante Andrea Vargas indicó que hay un debido proceso que debe respetarse y que el primer paso era exigir la renuncia de la legisladora.

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La congresista Andrea Vargas se pronunció sobre las medidas que ha tomado el Pacto Histórico con respecto al caso de Luz Verónica Estrada (@AndreavargasBAQ/X)

“Sí las tomaron, iniciaron un proceso en comisión de ética, en el mismo documento lo dice. No podemos volarnos el debido proceso porque eso implicaría demandas, es un tema delicado, no va al ritmo de Twitter pero sí avanza (...). Eso es lo que sigue después (la expulsión del partido) del debido proceso si ella no lo hace (renunciar) voluntariamente”, aclaró la congresista.