La cantante de los Estados Unidos se ganó al público de la Ciudad de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cantautora estadounidense Sofia Isella, de 21 años, convirtió su presentación en el Corona Capital 2026 en uno de los shows más comentados de la primera jornada. El viernes 20 de noviembre, la violinista y productora subió al escenario del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde mezcló bases electrónicas, voz y violín en vivo que conectó con el público desde los primeros temas.

Sin banda que le acompañara sobre el escenario, Isella construyó una actuación apoyada en arreglos de violín y pistas electrónicas. Su voz cautivó a los fans cuando interpretó lasa canciones: “Hot Gum” y “Everybody Supports Women”, dos temas que reúnen el sonido alternativo y la tensión teatral de su propuesta.

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Antes de interpretar “Everybody Supports Women”, Isella dedicó el tema a quienes sienten que necesitan que alguien los defienda. El mensaje se enlazó con una discografía que explora la identidad, las expectativas sociales, la misoginia y la experiencia femenina.

En 40 minutos su set atrapó a la afición de la capital (Selene Joselyn Miranda Lara )

Durante su presentación, la cantante regaló playeras y pulseras a los asistentes del Corona Capital. También se acercó a la audiencia y, en uno de los pasajes del concierto, fue llevada por sus fans, una escena que reforzó la conexión que construyó durante los 40 minutos que duró su show.

Sofia Isella apareció en el evento con ropa holgada y una estética marcada por el lodo, un aspecto que se menciona en las redes sociales por estar lejos de la imagen pulida que suele dominar los grandes festivales. El contraste acompañó un show directo, con movimientos constantes y una relación cercana con la afición capitalina.

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Sofia Isella, del violín clásico a una propuesta de pop alternativo

La artista estadounidense triunfó con un show en solitario ( Selene Joselyn Miranda Lara)

Sofia Isella Miranda nació en Los Ángeles el 29 de enero de 2005. Ella es cantante, violinista, compositora, y productora estadounidense. Es hija del director de fotografía Claudio Miranda y de la escritora Kelli Bean; durante su infancia vivió en Taiwán, Canadá y Australia.

Aprendió a tocar el violín desde los 2 años y escribió sus primeras canciones alrededor de los 8 años. Esa formación clásica permanece en su sello musical, aunque la combina con pop alternativo, electrónica, art rock y sonoridades de estilo oscuro y teatral.

Su primer EP, I’m Not Yours, salió en el año 2020. Después publicó I Can Be Your Mother en 2024. Un año después lanzó I’m camera y Something is a shell en este 2026. Sus materiales ampliaron una obra centrada en el deseo, la vulnerabilidad y los vínculos marcados por el poder.

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Su crecimiento avanzó a partir de la circulación de su música en TikTok y de temas como “Hot Gum” y “Everybody Supports Women”. Antes de encabezar sus propias giras , abrió conciertos para Melanie Martinez, Tom Odell, Glass Animals, Florence and The Machine y Taylor Swift.

El público interpretó el gesto como un vínculo especial con el país (Selene Joselyn Miranda Lara )

Su presentación en el Corona Capital 2026 la colocó ante una audiencia masiva en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. La ovación durante el set y la discusión posterior al mostrar una prenda con la bandera de México, mostraron las dos caras de una artista que lleva la experiencia personal al espacio público.

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Las reacciones de la gente se concentraron primero en el evento musical y luego en redes sociales, donde el debate quiso poner en segundo plano varios momentos destacados de la actuación de Sofia Isella. El gesto fue entendido por algunos asistentes como una muestra de afecto hacia el país.

La secuencia resumió las dos lecturas que dejó el paso de Isella por el festival del Corona Capital 2026: una artista capaz de sostener un escenario de gran escala con un montaje mínimo y una figura escénica que también recurre a la irreverencia como parte de su lenguaje.

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Sofia Isella integró al público del Corona Capital a su presentación

La artista estadounidense triunfó con un show en solitario ( Selene Joselyn Miranda Lara)

El vínculo de Sofia Isella con sus seguidores también se trasladó al Corona Capital 2026. Durante su presentación, la estadounidense se acercó a la audiencia y fue cargada por los asistentes mientras continuaba con el espectáculo, una imagen que reforzó el carácter físico y parte de su estilo artístico.

El momento se sumó a la entrega de playeras y pulseras, confirmand0 su intención de eliminar la separación entre el escenario y el público que asistió a la primera fecha del Corona Capital 2026.

Más allá de la controversia tras el show de Sofia Isella, su presentación en el festival mostró su capacidad para sostener un show en solitario y conectar de cerca con la audiencia nacional. A sus 21 años, la artista combina violín, electrónica y una puesta en escena física para confirmar que su nombre ya despierta atención dentro del pop alternativo.

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