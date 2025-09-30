Mundo

Detuvieron en Berlín a un ex miliciano sirio acusado de crímenes de guerra durante la dictadura de Bashar al Assad

Anwar S. fue el líder del grupo armado conocido como parte de las “shabiha”, bandas empleadas por el régimen para reprimir los movimientos de protesta e intimidar a la población para que no se rebelara

Este video de 2011 muestra
Este video de 2011 muestra a S. golpeando a miembros de la oposición en una mezquita. este video de 2011 muestra a S. golpeando a miembros de la oposición en una mezquita. Fuente : (Captura de pantalla vía Youtube/@ShaamNetwork)

Un supuesto ex integrante de una milicia leal al régimen de Bashar al Assad en Siria, que colapsó el año pasado, ha sido detenido este martes en Berlín por orden de un juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia alemán bajo la acusación de haber cometido crímenes de guerra en su país.

Según comunicó la Fiscalía General del Estado (GBA), el detenido, identificado como ‘Anwar S.’ en consonancia con las leyes alemanas de privacidad, fue el líder de una de las milicias conocidas como ‘shabiha’, que eran empleadas por el régimen para reprimir los movimientos de protesta e intimidar a la población para que no osase rebelarse.

La milicia en cuestión estuvo activa en Alepo, la segunda ciudad del país.

Allí, entre abril de 2011 y noviembre de 2011 -tras el inicio del levantamiento que desembocaría después en una guerra civil-, Anwar S. y su milicia golpearon a civiles con porras, barras de metal y otros objetos similares al menos en ocho ocasiones, para disolver manifestaciones o evitar que éstas se formasen, de acuerdo con la GBA.

Bashar al Assad con militares
Bashar al Assad con militares sirios (Syrian Presidency/dpa/Archivo)

Algunos de los manifestantes atacados fueron entregados por la milicia a la policía o a los servicios secretos, que les mantuvieron detenidos durante diversos periodos de tiempo y les sometieron a malos tratos y humillaciones.

En uno de los incidentes, que se produjo en el barrio de Saif al Dawla, los milicianos comandados por ‘Anwar S’. hirieron a un manifestante de tal gravedad que murió poco más tarde.

S., al que la fiscalía ha acusado de homicidio, torturas y detención ilegal en la forma de crímenes contra la humanidad, comparecerá mañana ante el juez de instrucción, que decidirá sobre su posible ingreso en prisión preventiva.

Según el diario alemán Welt, la detención se produjo en el barrio berlinés de Neukölln y circulan en internet vídeos en los que se puede identificar a S. golpeando a manifestantes en Alepo en 2011.

Alemania ha perseguido a varios ex cargos sirios en los últimos años en virtud de leyes de jurisdicción universal que permiten a los fiscales solicitar juicios para sospechosos de crímenes contra la humanidad cometidos en cualquier parte del mundo.

(Con información de EFE y Reuters)

