Fausto Isidro Meza Flores y Arturo Beltrán Leyva figuran en una composición artística elaborada en técnica de claroscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, no entró a la estructura de los Beltrán Leyva como un pistolero cualquiera. Ya trabajaba para Arturo Beltrán Leyva cuando fue incorporado a las Fuerzas Especiales de Arturo (FEDA), el cuerpo armado de élite del grupo criminal.

Ahí lo describieron como un hombre “valiente” e “inteligente”, con madera para el mando. Años después llegaría a dirigir su propia organización en Guasave, la misma donde cayó este 20 de noviembre tras casi dos décadas al frente del cártel que heredó de su mentor.

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La reconstrucción aparece en el libro Narcocracia. El Grande revela cómo los cárteles conquistaron México, de la periodista Anabel Hernández, a partir del testimonio de Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”.

El relato sitúa a Meza Flores entre los operadores que se distinguieron dentro de la fuerza armada de los hermanos Beltrán Leyva durante los años de expansión de la llamada Federación, la alianza criminal que encabezaban entonces Arturo Beltrán Leyva, Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Foto: Defensa

El FEDA no era un grupo ordinario de sicarios. Según Villarreal Barragán, Arturo Beltrán Leyva lo diseñó como una estructura con disciplina y cadena de mando propia, capaz de conquistar territorios, custodiar cargamentos de droga y enfrentar a organizaciones rivales sin depender de operadores regionales. En ese filtro, “El Chapo Isidro” fue uno de los perfiles que llamó la atención de “El Grande”, quien se presentaba como el encargado de entrenar, seleccionar y ordenar a los integrantes de la fuerza.

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El FEDA: la estructura a la que fue incorporado

Según el relato de “El Grande”, la creación del FEDA respondió a una preocupación de Arturo Beltrán Leyva: no depender por completo de operadores regionales que, una vez que obtenían poder en una plaza, podían cometer abusos, descuidar rutas de tráfico o actuar con autonomía.

Villarreal Barragán sostiene que Arturo le dio la encomienda de diseñar una fuerza propia, con disciplina, jerarquías y una cadena de mando que respondiera directamente al líder de los Beltrán Leyva.

Arturo Beltrán Leyva. (Infobae)

“El FEDA se creó para no depender del Borrado, del MP o de cualquier otra persona. La idea era tener nosotros el control operativo de las plazas para el trasiego de drogas del sur al centro del país; conquistar territorios, combatir a nuestros enemigos y resguardar las cargas de droga”, declaró “El Grande” en el libro.

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La agrupación, siempre según esta versión, llegó a contar con alrededor de mil 500 integrantes. De ellos, mil 200 formaban parte de la tropa y cerca de 300 eran mandos. Los elementos eran reclutados principalmente en Sinaloa, Durango, Guerrero y Nuevo León, además de expolicías o personas vinculadas previamente a estructuras criminales.

El entrenamiento incluía acondicionamiento físico, prácticas de tiro, tácticas de intervención, allanamientos, operaciones de guerrilla urbana, uso de radios de comunicación y formación de células de seguridad. Los uniformes, afirma el libro, eran negros, llevaban el escudo nacional y las siglas FEDA, además de una bandera de México en los brazos.

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En esa estructura, según “El Grande”, no todos los aspirantes podían convertirse en mandos. Algunos podían quedarse como tropa; otros eran descartados por indisciplina, problemas de adicción o incapacidad para obedecer órdenes. El objetivo era formar una élite operativa que mantuviera la lealtad exclusiva a Arturo Beltrán Leyva.

Fue en ese filtro donde apareció “El Chapo Isidro”.

El perfil que detectó “El Grande” cuando vio a “El Chapo Isidro”

Foto: Jesús Aviles / Infobae México

En una parte central de su testimonio, Sergio Villarreal Barragán menciona a tres hombres como sus “preferidos” dentro del esquema de formación del FEDA: Octavio Gonzalo Araujo Zazueta, “Chalito”; Israel Rincón Martínez, “El Guacho”; y Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”.

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“Yo tenía mis preferidos, como Chalito, el Guacho y el Chapo Isidro”, dijo Villarreal Barragán a Hernández.

Sobre “El Chapo Isidro”, la descripción es concreta: “Era un pistolero valiente y muy inteligente, jefe de plaza de Mochis y Guasave. Ya trabajaba con Arturo cuando llegó al FEDA”.

En la versión de “El Grande”, el proceso de evaluación no dependía únicamente de la capacidad para usar armas o participar en enfrentamientos. El exintegrante de los Beltrán Leyva asegura que convivía personalmente con los reclutas y observaba quiénes podían asumir mayores responsabilidades.

“Hay gente que tú la veías… yo convivía con ellos, platicaba con ellos, veía quiénes iban a dar el ancho para ser mandos y quiénes no servían para nada. Servían, a lo mejor, para ser tropa, pero nada más”, relató. En el caso de Meza Flores, la conclusión fue que tenía condiciones para escalar: “El Chapo Isidro fue uno de ellos”.

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Por esa razón, habría sido separado del resto de los integrantes para recibir un adiestramiento especializado. El libro no precisa la duración exacta de esa capacitación ni el sitio particular donde la recibió, pero sí señala que los mandos seleccionados eran preparados de manera distinta a la tropa.

El modelo de mando que, según “El Grande”, buscaba imponer dentro del FEDA tenía como primer requisito la lealtad a Arturo Beltrán Leyva. Después venían otros factores: “Primero, la lealtad a Arturo. Ser disciplinados, saber escuchar, saber mandar”, explicó.

El antiguo jefe operativo también señaló que, desde su perspectiva, un mando no debía imponerse únicamente con golpes, amenazas o insultos. En su relato, aseguró que la tropa debía recibir un trato respetuoso, aunque estuviera sometida a castigos internos cuando incumplía órdenes o cometía faltas graves.

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En ese contexto, “El Chapo Isidro” habría sido considerado apto para una formación de mayor nivel. La versión de “El Grande” lo coloca en contraste con otros aspirantes que no lograron superar el proceso. Uno de ellos fue Iván Gastélum Ávila, “El Cholo”, a quien describió como un hombre con disposición para pelear, pero incapaz de obedecer y mantener disciplina.

“El Cholo no dio el ancho”, dijo Villarreal Barragán. “No era disciplinado, empezó a generar problemas con los instructores y a retarlos”.

Los Mochis y Guasave: el territorio bajo su responsabilidad

Ficha de búsqueda de "El Chapo Isidro", compartida por el FBI. Crédito: FBI

La relevancia de “El Chapo Isidro” dentro del esquema de los Beltrán Leyva se vuelve más clara cuando “El Grande” describe cómo quedaron repartidas las responsabilidades en Sinaloa, tras la expansión del FEDA y el inicio de las disputas internas del Cártel de Sinaloa.

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En esa distribución, Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo”, era presentado como el representante de Arturo Beltrán Leyva en Culiacán. Bajo ese mando se encontraban dos brazos armados principales: uno en Culiacán y la sierra, encabezado por “El Guacho”; y otro en Guasave, Los Mochis y zonas de Sonora, dirigido por “El Chapo Isidro”.

La referencia ubica a Meza Flores como una pieza de importancia en el norte de Sinaloa y en una franja estratégica hacia Sonora, una zona históricamente relevante para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

La responsabilidad no se limitaba a la seguridad de una plaza. De acuerdo con el relato, los grupos armados estaban encargados de enfrentar a organizaciones rivales, proteger rutas, controlar movimientos en carreteras y zonas rurales, vigilar pistas clandestinas o puntos de llegada de droga, y preservar el control territorial del grupo de los Beltrán Leyva.

Cuando estalló la ruptura entre Arturo Beltrán Leyva, el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán, “El Grande” señala que “El Guacho” y “El Chapo Isidro” quedaron como mandos regionales con cientos de hombres a su disposición.

“Dejé al Guacho y al Chapo Isidro como jefes regionales, con cerca de 500 o 600 elementos del FEDA, aparte de la gente que cada uno de ellos tenía”, declaró Villarreal Barragán.

La importancia de “El Chapo Isidro” creció, según el libro, cuando la alianza entre los Beltrán Leyva y las facciones del Mayo y del Chapo se rompió de forma abierta tras la captura de Alfredo Beltrán Leyva, en enero de 2008.

“El Grande” sostiene que la detención de “El Mochomo” fue interpretada por Arturo Beltrán Leyva como una traición cometida desde dentro de la Federación. A partir de entonces, el grupo movilizó al FEDA hacia Culiacán para enfrentar a las estructuras armadas de Zambada y Guzmán.

En ese escenario, Meza Flores quedó del lado de Arturo y Alfredo Beltrán Leyva. El libro lo sitúa como parte de las fuerzas desplegadas para disputar el control de Culiacán, Guasave, Los Mochis y otras zonas de Sinaloa.

Del FEDA a una organización propia

"El Chapo Isidro", el más beneficiado de la guerra entre "Los Chapitos" y "La Mayiza"(Anayeli Tapia/Infobae)

Tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, en diciembre de 2009, y las posteriores capturas o bajas de otros dirigentes de la familia —Héctor Beltrán Leyva en 2014 y Juan Francisco Patrón Sánchez, “El H-2”, en 2017—, Meza Flores no disputó abiertamente la jefatura de todos los remanentes del cártel. En cambio, concentró sus operaciones en Guasave y municipios vecinos, desde donde construyó una estructura con creciente autonomía identificada como la Organización Meza Flores o Cártel de Guasave.

El quiebre decisivo llegó con la guerra iniciada en septiembre de 2024 entre Los Chapitos y La Mayiza. Mientras ambas facciones concentraron hombres y recursos en la disputa por Culiacán y otros municipios del centro de Sinaloa, el Cártel de Guasave mantuvo su base de operaciones en el norte del estado y aprovechó el desgaste de sus rivales para extender su dominio sobre municipios que antes estaban bajo otras influencias.

En mayo de 2025 surgieron los primeros reportes de una alianza entre “El Chapo Isidro” e Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, dirigente de La Mayiza, para enfrentar a los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Grandes decomisos de fentanilo también lo comenzaron a poner nuevamente en la mira de Estados Unidos.

Para junio de 2026, reportes del gabinete federal de seguridad ya ubicaban a “El Chapo Isidro” entre los dirigentes criminales que habían conseguido ampliar sus territorios en Sinaloa pese a los operativos federales, con una franja de control que incluía Guasave, Ahome, El Fuerte, Choix y Angostura. Siendo ahora un objetivo prioritario de mayor nivel.

La organización que heredó llegó a su fin el pasado 20 de noviembre

El presunto líder criminal alias El Chapo Isidro aparece con los ojos cubiertos tras su arresto en el municipio de Guasave, Sinaloa. (Infobae México)

Casi dos décadas después de su paso por el FEDA, Fausto Isidro Meza Flores fue detenido la noche del viernes 20 de noviembre en el municipio de Guasave, Sinaloa, el mismo territorio que según “El Grande” le fue asignado como jefe de plaza durante sus años con los Beltrán Leyva. El operativo estuvo encabezado por Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, con cooperación de inteligencia de Estados Unidos.

Junto con Meza Flores fueron detenidos Germán “N”, alias “Serafín”, su primo y segundo al mando de la organización, y José “N”, identificado como su cuñado y operador financiero. Los tres fueron trasladados a la Ciudad de México y quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Restos de un camión incendiado bloquean la carretera Culiacán-Los Mochis en Los Mochis, tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como "El Chapo Isidro", en Guasave, estado de Sinaloa, durante una operación conjunta entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México y agencias de inteligencia estadounidenses, México, 21 de noviembre de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil. REUTERS/Stringer

La detención ha dejado un saldo que ascendió a 21 muertos: 17 civiles y cuatro militares de infantería que se trasladaban para reforzar la seguridad en Guasave cuando fueron atacados por integrantes del grupo criminal.

La organización respondió con bloqueos carreteros, vehículos incendiados y enfrentamientos en Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato.

Meza Flores figuraba entre los diez fugitivos más buscados por el FBI desde febrero de 2025 y cuenta con una orden de extradición a Estados Unidos por asociación delictiva para distribuir drogas en ese país.