13.10 : La OMS pidió a hijos y nietos llamar a diario a padres y abuelos confinados. “Mantener a sus abuelos seguros significa que no los pueden visitar en persona, pero llámenlos, háblenles cada día para que no se sientan solos. La distancia física no tiene que significar el aislamiento social”, dijo el jefe de la Oficina de la OMS para Europa, Hans Klunge.