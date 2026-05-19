Bolivia ordenó la captura de un líder sindical acusado de promover las protestas violentas que paralizan La Paz

Manifestantes en La Paz piden la dimisión del mandatario Rodrigo Paz mientras el país enfrenta una crisis de combustibles (REUTERS)

La Fiscalía de Bolivia ordenó la detención del dirigente sindical Mario Argollo, secretario general de la Central Obrera Boliviana (COB), en el marco de una investigación por su presunta participación en las protestas que mantienen bloqueadas las principales rutas hacia La Paz y derivaron en episodios de violencia en distintos puntos del país.

El fiscal general, Roger Mariaca, confirmó la medida durante una conferencia de prensa en la que explicó que la decisión se basa en una denuncia presentada por el Ministerio de Gobierno y en distintos elementos reunidos durante la investigación. Según la autoridad, el caso incluye cargos por instigación pública a delinquir y presunto terrorismo.

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Mariaca indicó que la orden fue remitida a la Policía Boliviana para su ejecución.

“El Ministerio de Gobierno, el pasado fin de semana, ha realizado una denuncia contra diferentes personas y nosotros somos responsables de la investigación que llevamos adelante como Ministerio Público”, declaró el fiscal.

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Enfrentamientos entre manifestantes y la Policía durante una movilización que exige la renuncia de Rodrigo Paz en Bolivia (REUTERS)

De acuerdo con la información oficial, la investigación se apoya en informes policiales, reportes de inteligencia y análisis de material audiovisual. Las autoridades señalaron que equipos especializados revisaron imágenes, videos y otros registros vinculados a las protestas y bloqueos de carreteras, con el objetivo de identificar a los responsables de los hechos.

“Ante la valoración que ha realizado el Ministerio Público, en su momento, teniendo las facultades establecidas en la Constitución Política del Estado, mediante una resolución fundamentada, el Ministerio Público ha emitido una resolución de aprehensión”, sostuvo Mariaca.

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El fiscal también precisó que la resolución ya fue enviada al Comando General de la Policía, que tiene a su cargo la ejecución de la orden y la posterior entrega del detenido a la Fiscalía para su procesamiento.

Un manifestante lanza un proyectil humeante durante una marcha en medio de enfrentamientos en La Paz (REUTERS)

La decisión judicial se produce en medio de un escenario de alta tensión social en Bolivia, donde distintas organizaciones sindicales, campesinas y mineras sostienen protestas que han derivado en el bloqueo de rutas estratégicas. Estas medidas han generado dificultades en el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles en La Paz y otras ciudades.

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Según el reporte oficial, las movilizaciones han incluido enfrentamientos con fuerzas de seguridad, uso de explosivos artesanales y episodios de saqueos en instalaciones públicas. En algunos casos, se registraron incendios de vehículos policiales y daños a dependencias estatales, mientras la Policía respondió con el uso de agentes químicos para dispersar a los manifestantes.

En paralelo, el conflicto ha tenido un fuerte impacto político. Las protestas incluyen demandas de renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien enfrenta un clima de creciente presión a pocos meses de haber asumido el cargo. Los sectores movilizados atribuyen la crisis a la situación económica y a las medidas adoptadas por el Ejecutivo en materia de combustibles y subsidios.

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Presencia policial y barricadas en una carretera bloqueada por manifestantes antigubernamentales en El Alto, Bolivia (AP/Juan Karita)

Durante las jornadas de protesta, miles de personas se concentraron en el centro de La Paz, mientras rutas de acceso a la ciudad permanecen bloqueadas desde hace más de dos semanas. Las autoridades informaron que al menos 33 puntos del país siguen interrumpidos, lo que complica la circulación de bienes esenciales.

En este contexto, la detención del principal dirigente de la COB agrega un nuevo elemento al conflicto. Las autoridades sostienen que las acciones investigadas están relacionadas con la organización y promoción de las protestas, mientras que los sectores movilizados denuncian persecución política.

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La Fiscalía remarcó que la investigación continúa abierta y que podrían sumarse nuevos implicados conforme avancen las pericias sobre el material recopilado. Por el momento, la Policía tiene la instrucción de proceder con la captura de Argollo y ponerlo a disposición del Ministerio Público para su declaración y eventual imputación formal.

(Con información de AFP)

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