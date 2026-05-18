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Salones VIP, gastronomía Michelin y vistas panorámicas: así son las estaciones de trenes más lujosas del mundo

El ranking elaborado por All Clear Travel Insurance y difundido por Condé Nast Traveler evaluó 40 terminales en siete países y seleccionó las mejor valoradas del planeta

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El ranking internacional de estaciones de tren más lujosas destaca el auge del turismo de lujo sobre rieles en 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge del turismo de lujo sobre rieles se refrenda con la publicación del ranking internacional de las estaciones de tren más lujosas del mundo, elaborado por All Clear Travel Insurance y divulgado por Condé Nast Traveler para 2026.

La clasificación identifica destinos destacados en Suiza, Japón, Canadá, Italia, Países Bajos, Estados Unidos e Inglaterra, evaluados por la presencia de salones VIP, cercanía a restaurantes gourmet, tiendas premium y proximidad a hoteles de 4 y 5 estrellas.

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El ranking internacional difundido por Condé Nast Traveler nombra a estaciones como Zúrich Hauptbahnhof, Osaka y Kioto entre las más lujosas, valorando sus servicios exclusivos, conexiones con hoteles de alta gama y experiencias para viajeros que buscan la máxima experiencia premium. Los criterios incluyen confort, oferta comercial y gastronómica, así como la integración al entorno urbano.

Las estaciones de tren más lujosas del mundo

All Clear Travel Insurance evaluó 40 terminales internacionales antes de seleccionar las 10 estaciones líderes, según detalló Condé Nast Traveler. El primer lugar es para la estación principal de Zúrich (Zürich Hauptbahnhof), seguida de Osaka Station y Kioto Station en Japón.

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Tokyo Station ocupa la cuarta posición y Toronto Union Station en Canadá cierra el top cinco.

Vista aérea de la concurrida Zürich Hauptbahnhof con múltiples niveles, gente caminando, escaleras mecánicas, un gran reloj y trenes en las vías superiores
La estación principal de Zúrich, Zürich Hauptbahnhof, lidera el ranking global de estaciones ferroviarias según el estudio

Completan la lista Stazione di Santa Maria Novella en Italia, Amsterdam Centraal en Países Bajos, Grand Central Terminal en Estados Unidos, Paddington Station en Inglaterra y Roma Termini en Italia. Cada una fusiona exclusividad, diseño y servicios pensados para un viajero internacional exigente.

Estos destinos simbolizan la convergencia global entre comodidad, gastronomía de alto nivel y acceso rápido a tiendas y alojamientos de lujo, redibujando el mapa del turismo ferroviario premium.

Experiencias exclusivas y servicios en las estaciones líderes

La estación central de Zúrich Hauptbahnhof es reconocida por sus salones VIP de categoría, acceso directo a tiendas y la alta valoración de quienes la visitan, consolidándose como referencia de lujo ferroviario en Suiza.

Vista exterior de Osaka Station City al anochecer, mostrando edificios modernos, estructuras metálicas y carteles luminosos bajo un cielo azul oscuro
Osaka Station en Japón se consagra como destino imperdible para entusiastas de la gastronomía internacional y local

En Japón, Osaka Station figura por una propuesta culinaria excepcional: en sus alrededores se pueden degustar especialidades reconocidas, como yakiniku, carne Kobe o wagyu, y destaca la cercanía del restaurante La Baie, distinguido con estrella Michelin y a solo 10 minutos a pie.

La Kioto Station destaca por su arquitectura contemporánea, creada por Hiroshi Hara, sus salones VIP equipados para almacenamiento de equipaje y atractivos como el jardín elevado y el Skyway, un corredor acristalado que ofrece vistas panorámicas de la ciudad. Esta terminal supera el 90% de valoraciones positivas por parte de los turistas.

La combinación de estos servicios coloca a estas estaciones a la vanguardia en exclusividad y confort, superando ampliamente a la oferta promedio del sector ferroviario global.

Japón y su apuesta por la excelencia ferroviaria

Interior de la Estación de Kioto con un techo reticular de metal y vidrio. Múltiples niveles, escaleras mecánicas y una multitud de personas en movimiento
El liderazgo japonés en estaciones lujosas refleja tendencias globales en innovación y atención al cliente

La presencia japonesa en el ranking de Condé Nast Traveler resalta tanto por cantidad como por calidad. Tres estaciones japonesas se ubican entre las cinco más lujosas del mundo, lo que confirma el liderazgo nipón en innovación, atención al detalle y valoración de los viajeros.

Tanto Osaka como Tokio representan la modernidad, mientras Kioto integra la tradición con soluciones de diseño avanzadas. Entre las ventajas sobresalen los servicios personalizados, mobiliario de última generación y una oferta gastronómica que supera la experiencia habitual en otras estaciones internacionales.

Esta combinación explica la preferencia de muchos viajeros por las terminales ferroviarias japonesas, que ya no son solo puntos de paso, sino destinos en sí mismas.

Destinos destacados en Europa y América

Grand Central Terminal en Nueva York figura como ejemplo de arquitectura ferroviaria y multifuncionalidad, situándose en el séptimo puesto mundial (REUTERS/Jeenah Moon)
Grand Central Terminal en Nueva York figura como ejemplo de arquitectura ferroviaria y multifuncionalidad, situándose en el séptimo puesto mundial (REUTERS/Jeenah Moon)

El lujo ferroviario, sin embargo, no se limita al continente asiático. En Europa, la Stazione di Santa Maria Novella en Italia y Amsterdam Centraal en Países Bajos se distinguen por su valor histórico y una modernización constante alineada con el turismo premium.

En América del Norte, Union Station de Toronto obtiene la quinta posición por su conectividad urbana y servicios de alta gama, mientras la Grand Central Terminal de Nueva York es reconocida como referente arquitectónico y multifuncional, ubicada en el séptimo puesto según el ranking internacional. Completan la selección Paddington Station en Inglaterra y Roma Termini, ejemplos de espacios donde tradición y modernidad se conjugan para seducir al viajero internacional.

Estas estaciones confirman el atractivo del tren como experiencia en sí misma, asignando un nuevo valor a cada trayecto desde la hospitalidad y la exclusividad.

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