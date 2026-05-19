Donald Trump confirmó que postergó el ataque contra Irán tras un pedido de sus aliados en Medio Oriente

Donald Trump. Alex Brandon/via REUTERS

Donald Trump pospuso un ataque militar contra Irán previsto para el martes tras una petición de Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, quienes consideran que un acuerdo diplomático está al alcance. “Si podemos hacer eso sin bombardearlos hasta el cansancio, yo estaría muy feliz”, declaró el mandatario durante un evento en la Casa Blanca el lunes.

Trump reveló que había planeado lanzar la ofensiva el martes, aunque no había hecho pública esa intención hasta ese mismo día. El aplazamiento, según explicó en rueda de prensa, responde a la solicitud de tres líderes aliados: el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani; el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman al Saud; y el presidente de los Emiratos, Mohamed bin Zayed al Nahyán.

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“Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y algunos otros me pidieron si podíamos aplazarlo dos o tres días, un período corto, porque creen que están muy cerca de lograr un acuerdo”, precisó el presidente estadounidense.

Pese al aplazamiento, Trump publicó en su plataforma Truth Social que ha ordenado a los mandos militares estar “preparados para lanzar un ataque a gran escala y potencia total” en cualquier momento si las negociaciones fracasan. Añadió que decidió posponer la ofensiva “por un tiempo, con suerte quizás para siempre, pero posiblemente solo por un tiempo”.

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Cualquier acuerdo, subrayó el republicano, debe garantizar que Irán no desarrolle un arma nuclear. La portavoz de la Casa Blanca Anna Kelly reforzó esa posición en una entrevista con Fox News: “No se pueden quedar el uranio enriquecido que tienen. El presidente Trump lo ha dejado meridianamente claro”.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, se reúne con el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, en Teherán, Irán, el 17 de mayo de 2026. Sitio web de la Presidencia de Irán/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/vía REUTERS

Las negociaciones entre ambas partes llevan semanas estancadas desde que el conflicto se desencadenara el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán. Solo se ha celebrado un ciclo de conversaciones pese al precario alto al fuego vigente desde abril.

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La agencia de noticias iraní Fars informó el domingo que Washington presentó una lista de cinco puntos que incluía la exigencia de que Irán mantenga operativo únicamente un sitio nuclear y transfiera su reserva de uranio altamente enriquecido a Estados Unidos. El cese de hostilidades, según ese reporte, quedaría condicionado a que Teherán participe en negociaciones de paz formales.

Irán respondió con una contrapropuesta enviada a través de mediadores paquistaníes. En una propuesta anterior, Teherán había pedido el fin de la guerra en todos los frentes, el cese del bloqueo naval estadounidense vigente desde el 13 de abril, el levantamiento de todas las sanciones y la liberación de sus activos congelados en el extranjero.

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El presidente iraní Masud Pezeshkian respondió este lunes en X que “dialogar no significa capitular”. “La República Islámica de Irán entabla el diálogo con dignidad, autoridad y respeto por los derechos de la nación, y en ningún caso renunciará a los derechos legítimos del pueblo y del país”, escribió.

Conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad.

El jefe de las fuerzas armadas iraníes, Alí Abdollahi, advirtió “a Estados Unidos y sus aliados” de cometer cualquier “error estratégico y de cálculo de nuevo”. Las fuerzas iraníes “tienen el dedo en el gatillo”, agregó el general, citado por medios estatales. En paralelo, Irán activó sus defensas antiaéreas en la isla de Qeshm, próxima al estrecho de Ormuz, tras detectar la presencia de drones.

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El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán anunció este lunes la creación de un nuevo organismo para gestionar el estratégico estrecho de Ormuz, que Teherán ha mantenido en gran medida cerrado desde el inicio del conflicto. La nueva entidad, denominada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA), ofrecerá “información en tiempo real sobre las operaciones” en esa vía marítima, según publicó el Consejo en X.

Los Guardianes de la Revolución advirtieron además que los cables de fibra óptica de internet que atraviesan el estrecho podrían quedar sujetos a un sistema de permisos. “Irán, alegando su soberanía absoluta sobre el lecho y el subsuelo de sus aguas territoriales, podría declarar que todos los cables de fibra óptica que atraviesan la vía navegable están sujetos a permisos”, señalaron en redes sociales.

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En el frente del Líbano, el Ministerio de Salud registró 3.020 muertos desde el 2 de marzo, cuando se inició la guerra entre las fuerzas israelíes y el movimiento proiraní Hezbolá. Entre los fallecidos figuran 211 menores de 18 años y 116 trabajadores sanitarios; otras 9.273 personas resultaron heridas.

En ese país rige un precario cese el fuego desde el 17 de abril, aunque ambas partes se han acusado mutuamente de violarlo. El presidente libanés, Joseph Aoun, prometió hacer lo necesario para poner fin al conflicto y recordó que las negociaciones en curso con Israel —rechazadas por Hezbolá— buscan la retirada de las fuerzas israelíes y el retorno de los desplazados a sus hogares.

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