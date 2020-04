Cerca de la mitad de los norteamericanos que trabajan reportan algún tipo de pérdida de ingresos que les afecta a ellos o a un miembro de su hogar debido a la pandemia del coronavirus, siendo las personas de bajos recursos y los que no tienen títulos universitarios los que más probabilidades tienen de haber perdido un trabajo, según una nueva encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC.