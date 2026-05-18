Malin Akerman anticipa la segunda temporada de ‘The Hunting Wives’: “Es más atrevida y con giros inesperados”

La segunda temporada de The Hunting Wives explora nuevos juegos de poder y alianzas inesperadas en el círculo femenino protagonista.

La segunda temporada de ‘The Hunting Wives’ traerá “más giros inesperados” y una narrativa más audaz, según anticipó la protagonista Malin Akerman en declaraciones exclusivas a PEOPLE.

La ficción, ambientada en el este de Texas y disponible en Netflix, aún no tiene fecha oficial de estreno para su retorno, pero genera alta expectación entre los seguidores de la serie.

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La próxima entrega de The Hunting Wives apostará por una historia más arriesgada y nuevos conflictos. Se espera que profundice en la historia personal de Margo Banks, interpretada por Akerman, a la vez que introduce rivales inexplorados y reconfigura la relación entre Margo y Sophie (Brittany Snow).

El elenco encabezado por Malin Akerman y Brittany Snow fortalece la química en pantalla con escenas de alto voltaje emocional. (Instagram /thehuntingwives)

El desenlace del caso Abby, revelado en la primera temporada, dará paso a amenazas inéditas y a alianzas cambiantes, según detalló el medio citado.

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Personajes y nuevas dinámicas en la segunda temporada

Durante un evento en California, Akerman destacó que su personaje, Margo, tendrá un mayor protagonismo en la segunda temporada. “Es un poco más atrevida que la primera temporada, con más giros inesperados”, expresó la actriz al medio estadounidense.

Margo y Sophie estarán obligadas a confrontar antiguos secretos y a enfrentarse a nuevos adversarios, elementos que pondrán a prueba sus lealtades y supervivencia. Además, Evan Jonigkeit, Katie Lowes y Dermot Mulroney continuarán sumando en papeles clave, fortaleciendo la dinámica del reparto.

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El rodaje de la segunda temporada reunió a figuras como John Stamos, Dale Dickey y Cam Gigandet en el ficticio Maple Brook. (REUTERS/Etienne Laurent)

El núcleo del relato se concentrará en los juegos de poder y las emociones intensas que caracterizan al círculo femenino protagonista. Según la intérprete, la imprevisibilidad se mantendrá como una constante a lo largo de la temporada.

El rodaje y la complicidad entre el elenco

La cercanía del reparto ha sido fundamental para abordar escenas de alto voltaje emocional. Akerman confesó al medio que su relación con Snow trascendió la pantalla: “Brittany es una de mis mejores amigas ahora. Es una persona increíble y me siento afortunada de trabajar junto a ella”, reconoció.

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La actriz también abordó la preparación para las escenas íntimas, marcadas por la confianza y el apoyo mutuo del elenco. “Antes de nuestra primera escena íntima, sentíamos muchos nervios... pero decidimos apoyarnos y celebrar nuestros cuerpos”, compartió sobre la experiencia junto a Snow.

La complicidad entre las actrices fortalece la interpretación de escenas íntimas y emocionales en la nueva etapa de la serie

La convivencia diaria en el set ha hecho que el equipo conozca mejor a sus personajes y el tono de la producción. De acuerdo con la protagonista, contar con una audiencia entregada y con un grupo técnico experimentado ha facilitado la evolución de la serie hacia una propuesta “más sencilla de abordar” en esta nueva etapa.

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La segunda temporada contará con la llegada de varios rostros nuevos al elenco, entre los que destacan John Stamos, Dale Dickey, Cam Gigandet, Kim Matula y Alex FitzAlan en papeles recurrentes.

Además, la jugadora de la WNBA Angel Reese hará su debut actoral en la serie. La filmación de los ocho episodios comenzó en noviembre de 2025 y concluyó en marzo de 2026, con el equipo celebrando el final del rodaje mientras se mantenía la expectativa por el estreno, que, según fuentes del sector, podría producirse a finales de 2026.

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El rodaje de la segunda temporada reunió a figuras como John Stamos, Dale Dickey y Cam Gigandet en el ficticio Maple Brook. (Instagram /thehuntingwives)

Estreno, producción y expectativas de The Hunting Wives

La responsable de la serie, Rebecca Cutter, valoró la entrega del equipo y la química entre el reparto. Según recogió PEOPLE, Cutter espera sorprender a la audiencia con “otra travesía cargada de sensualidad y locura” en la ficticia Maple Brook.

No se ha anunciado aún ninguna fecha oficial para el estreno de la segunda temporada. Mientras tanto, la primera entrega permanece disponible en Netflix, consolidando una base de seguidores que incrementa las expectativas sobre los episodios inéditos.

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La serie promete sorpresas con la incorporación de nuevos rivales y la transformación de las relaciones entre Margo y Sophie. (Instagram /thehuntingwives)

La producción sigue avanzando y el equipo confía en que el nivel técnico y el recibimiento del público situarán a The Hunting Wives entre los dramas televisivos más destacados de este año, según informó el medio citado.

El ambiente positivo entre los actores y el equipo técnico ha distinguido la experiencia de participar en la serie. Esa colaboración y entusiasmo compartido impulsan la confianza en lo que traerá la siguiente temporada.

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