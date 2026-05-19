Honduras

El calor extremo se intensifica en Honduras y obliga a reforzar las medidas de prevención

El organismo reportó evidencia del fenómeno en sectores de Choluteca, Yoro y Ocotepeque, mientras la capital presenta una alta probabilidad de registrar temperaturas extremas.

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Las autoridades recomiendan evitar exposición prolongada al sol debido al intenso calor. (FOTO: La Prensa)
Las autoridades recomiendan evitar exposición prolongada al sol debido al intenso calor. (FOTO: La Prensa)

Salir a las calles al mediodía, permanecer varios minutos bajo el sol o incluso asistir a clases se ha convertido en un riesgo para miles de hondureños ante las intensas temperaturas que golpean al país. La sensación térmica sofocante, el aire cargado y el aumento de enfermedades relacionadas con el calor mantienen en alerta a las autoridades, mientras varias regiones ya experimentan condiciones propias de una ola de calor.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) advirtió que durante la tercera semana de mayo continuarán las altas temperaturas y el deterioro de la calidad del aire en gran parte del territorio nacional, especialmente en las regiones norte, centro, sur y occidente del país.

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Según la institución, las actuales condiciones climáticas responden a una combinación entre la intensa radiación solar característica de esta temporada y la presencia de masas de aire secas y cálidas sobre Honduras, fenómeno que ya provocó temperaturas récord para el mes de mayo en diferentes sectores.

Los mayores niveles de calor se esperan en los valles de Quimistán, Tencoa, Naco, Sula, Comayagua, Morocelí, Jamástran, Olancho, Agalta, Aguán, Goascorán y Choluteca, además de varias zonas del sur y oriente donde durante la semana pasada se registraron temperaturas extremas.

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De acuerdo con información del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), ya existe evidencia de ola de calor en sectores de Choluteca, Yoro y Ocotepeque, mientras que Tegucigalpa presenta una alta probabilidad de experimentar este fenómeno en los próximos días.

Zonas más afectadas

Por su parte, las autoridades alertaron que las regiones de occidente, noroccidente, sur y algunas áreas del centro del país podrían continuar registrando temperaturas persistentemente elevadas, incrementando los riesgos para la salud de la población.

Copeco explicó también que la sensación térmica podría ser mucho mayor a la temperatura registrada por los termómetros debido a la combinación de calor extremo y altos niveles de humedad, especialmente en la zona norte del país.

Las autoridades alertan sobre el aumento de temperatura en Honduras (FOTO: COPECO)
Las autoridades alertan sobre el aumento de temperatura en Honduras (FOTO: COPECO)

Ante este escenario, la institución hizo un llamado urgente a reforzar las medidas de prevención, principalmente en ciudades como San Pedro Sula, Santa Bárbara, Yoro, La Ceiba, Nueva Ocotepeque, Comayagua y Choluteca, donde las condiciones climáticas podrían volverse más severas durante la semana.

Jornada escolar reducida

Las autoridades recomendaron evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratados, utilizar ropa ligera y prestar especial atención a niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y trabajadores expuestos constantemente a las altas temperaturas.

La situación también comenzó a impactar el sistema educativo. La Secretaría de Educación informó que mantendrá la jornada escolar reducida en los centros educativos gubernamentales a nivel nacional durante la semana del 18 al 22 de mayo.

Las altas temperaturas aumentan el riesgo de golpes de calor en la población.(FOTO: La Prensa)
Las altas temperaturas aumentan el riesgo de golpes de calor en la población.(FOTO: La Prensa)

La medida busca proteger la salud de estudiantes y docentes ante las elevadas temperaturas que continúan afectando al país. Como parte de las disposiciones, se han ajustado horarios escolares y se recomendó suspender actividades al aire libre dentro de los centros educativos.

En varias ciudades del país, padres de familia y docentes han manifestado preocupación por el impacto del calor en los estudiantes, especialmente en escuelas que carecen de ventilación adecuada, acceso permanente a agua potable o infraestructura climatizada.

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