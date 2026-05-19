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Rusia y Bielorrusia realizan ejercicios militares y practican el uso de armas nucleares

Unidades de misiles y aviación llevan adelante simulacros orientados al transporte y preparación de municiones especiales, mientras líderes de la región advierten sobre los posibles efectos para la seguridad global

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Los ejércitos ruso y bielorruso participaron de las maniobras Západ-2025 capturas
Bielorrusia y Rusia lanzan maniobras conjuntas para ensayar el uso de armas nucleares en territorio bielorruso, reavivando tensiones con la OTAN.

Bielorrusia y Rusia iniciaron maniobras conjuntas para practicar el uso de armas nucleares desplegadas en territorio bielorruso, en un ejercicio que desató el rechazo inmediato de Ucrania y reavivó las tensiones en el flanco oriental de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

El Ministerio de Defensa de Bielorrusia confirmó el lunes el inicio de los simulacros, en los que participarán unidades de misiles y aviones de guerra. “Durante el ejercicio, en cooperación con el lado ruso, está previsto practicar la entrega de municiones nucleares y su preparación para el uso”, señaló la cartera en un comunicado. El ministerio subrayó que las maniobras no van dirigidas contra ningún país tercero y no representan amenazas para la seguridad regional.

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Los ejercicios pondrán énfasis en el desplazamiento encubierto de fuerzas a grandes distancias, así como en los cálculos para el empleo de tropas y equipos en distintas zonas del país, según el mismo comunicado.

El presidente bielorruso Alexander Lukashenko aceptó en 2023 —un año después de la invasión rusa a Ucrania— albergar misiles nucleares tácticos de Moscú en suelo bielorruso. En diciembre pasado, Rusia anunció además que su nuevo sistema de misiles de alcance intermedio Oreshnik, con capacidad nuclear, entró en servicio en ese país.

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Cazas Sukhoi Su-30SM rusos vuelan durante los ejercicios militares conjuntos Rusia-Bielorrusia "Zapad-2025" cerca de Borisov, Bielorrusia. 15 de septiembre de 2025. REUTERS/Ramil Sitdikov
Cazas Sukhoi Su-30SM rusos vuelan durante los ejercicios militares conjuntos Rusia-Bielorrusia "Zapad-2025" cerca de Borisov, Bielorrusia. 15 de septiembre de 2025. REUTERS/Ramil Sitdikov

El presidente ruso Vladimir Putin ha dejado en claro que Moscú conserva el control sobre el uso de esas armas, aunque permitiría a su aliado seleccionar los objetivos en caso de conflicto. En 2024, el Kremlin publicó una doctrina nuclear revisada que colocó a Bielorrusia bajo el paraguas nuclear ruso.

El Oreshnik —cuyo nombre en ruso significa avellano— ya fue empleado en su versión convencional contra instalaciones en Ucrania en dos ocasiones: en noviembre de 2024 y en enero de este año. Putin ha afirmado que los múltiples proyectiles del sistema alcanzan velocidades de hasta Mach 10, son imposibles de interceptar y que varios de ellos en un ataque convencional podrían ser tan devastadores como un golpe nuclear. Los misiles de alcance intermedio tienen un rango de entre 500 y 5.500 kilómetros; este tipo de armamento estuvo prohibido por un tratado de la era soviética que Washington y Moscú abandonaron en 2019.

El Ministerio de Defensa de Bielorrusia confirma la participación de misiles y aviones de guerra en los ejercicios nucleares anunciados junto a Rusia. Russian Defence Ministry/via REUTERS
El Ministerio de Defensa de Bielorrusia confirma la participación de misiles y aviones de guerra en los ejercicios nucleares anunciados junto a Rusia. Russian Defence Ministry/via REUTERS

La Cancillería ucraniana condenó los ejercicios y exhortó a los aliados occidentales a endurecer las sanciones contra Rusia y Bielorrusia. “Al convertir a Bielorrusia en su plataforma nuclear junto a las fronteras de la OTAN, el Kremlin está legitimando de facto la proliferación de armas nucleares en todo el mundo y sentando un precedente peligroso para otros regímenes autoritarios”, advirtió el ministerio.

La semana pasada, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky había alertado que Moscú busca involucrar más a Bielorrusia en la guerra y que evalúa lanzar un ataque desde ese territorio contra el norte de Ucrania o contra un país miembro de la OTAN. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, rechazó esas acusaciones el lunes: “Tal declaración no es más que un intento de mayor incitación destinado a prolongar la guerra y escalar las tensiones”, según declaró.

Los ejércitos ruso y bielorruso participaron de las maniobras Západ-2025 capturas
Las maniobras militares priorizan el desplazamiento encubierto de fuerzas y el cálculo para el empleo táctico de tropas y equipos en distintas regiones del país.

Lukashenko gobierna Bielorrusia —una nación de 9,5 millones de habitantes— desde hace más de tres décadas. Su gobierno ha sido objeto de reiteradas sanciones occidentales por la represión de los derechos humanos y por haber permitido a Moscú usar su territorio para la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

La líder opositora bielorrusa Sviatlana Tsikhanouskaya criticó los simulacros y sostuvo que el despliegue de armas nucleares rusas “ha convertido a Bielorrusia en un blanco”. “Lukashenko ha convertido a Bielorrusia en una plataforma para las amenazas rusas, pero los bielorrusos no necesitan estas armas”, declaró a The Associated Press. “Solo una Bielorrusia libre se convertirá en una fuente de seguridad, no de chantaje nuclear, en Europa”, agregó.

La semana pasada, Putin también anunció que Rusia desplegará su nuevo misil nuclear Sarmat antes de que concluya el año y que Moscú continuará modernizando sus fuerzas nucleares.

(Con información de AP y Reuters)

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