Colombia

Icetex abrió convocatoria nacional para créditos que financian hasta el 100% de estudios en idiomas: así puede solicitar el apoyo

Las personas interesadas pueden inscribirse de forma virtual, eligiendo el idioma y centro educativo, para acceder a planes de pago flexibles y condiciones definidas por el sistema de otorgamiento institucional

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El Icetex anunció las tasas de interés que se aplicarán a los créditos educativos en 2026 y así quedarán los costos para estudiantes y familias- crédito Colprensa/Grok/Icetex
El programa del Icetex permite elegir entre inglés, francés, alemán, italiano, portugués o chino mandarín, si la institución está reconocida por el Ministerio de Educación Nacional - crédito Colprensa/Grok/Icetex

El Icetex abrió una nueva convocatoria para su programa Capacitación de Idiomas en el País, orientado a financiar hasta el 100% de los estudios en una segunda lengua dentro de Colombia.

La iniciativa busca fortalecer las competencias lingüísticas de estudiantes y profesionales, permitiéndoles mejorar su perfil académico y acceder a mejores oportunidades laborales sin que el costo sea una barrera.

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¿En qué consiste el programa?

La línea de crédito Capacitación de Idiomas en el País permite financiar la matrícula de cursos, diplomados o certificaciones en idiomas extranjeros, como inglés, francés, alemán, italiano, portugués o chino mandarín, entre otros. Los aspirantes pueden elegir el idioma de su preferencia, siempre y cuando la institución educativa seleccionada tenga convenio vigente con la entidad y se encuentre reconocida por el Ministerio de Educación Nacional.

Icetex respondió ante la nulidad del artículo 95 de la reforma tributaria
La línea de capacitación de idiomas del Icetex ofrece apoyo financiero para bachilleres, técnicos, tecnólogos, profesionales y estudiantes de pregrado con al menos cinco semestres aprobados - crédito Icetex

El crédito educativo forma parte de las líneas de educación continuada del Icetex, permitiendo complementar la formación técnica, tecnológica o profesional, así como favorecer el aprendizaje a lo largo de la vida, incluso para estudiantes de pregrado que hayan aprobado mínimo cinco semestres en una institución reconocida.

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Modalidades de financiación y condiciones

El Icetex ofrece diversas modalidades y planes de pago para adaptarse a las necesidades de los solicitantes:

  • Financiación de hasta el 100% de la matrícula.
  • Plan “Tú eliges 30%”: el estudiante paga el 30% del crédito mientras estudia.
  • Otros planes incluyen opciones de pago progresivo, equilibrio y plan ágil a corto plazo, donde se puede financiar el 100%.
  • La tasa de interés es equivalente a IPC + 8%, correspondiente al 1,06% mes vencido (13,51% efectivo anual). El monto y las cuotas se ajustan de acuerdo con el plan escogido y el perfil del estudiante.

Requisitos para postularse

Para acceder a esta convocatoria, es necesario cumplir los siguientes requisitos:

  • Ser colombiano.
  • Estar admitido en un centro de idiomas con convenio vigente con Icetex.
  • Pueden aplicar bachilleres, técnicos, tecnólogos, profesionales o estudiantes de pregrado con al menos cinco semestres aprobados en una institución reconocida por el Ministerio de Educación Nacional.
  • Si el aspirante ha tenido o tiene un crédito con Icetex, debe haber cancelado al menos el 50% de la deuda y estar al día en los pagos.
  • Presentar instrumento de garantía definido por el Icetex (deudor solidario u otra garantía válida).
  • No tener más de dos créditos vigentes con Icetex, ya sea como beneficiario o deudor solidario.
  • No estar reportado en listas de control nacionales o internacionales.
  • Cumplir con los criterios de metodología de otorgamiento y requisitos específicos de la línea de crédito seleccionada.
  • La aprobación está sujeta a la evaluación y disponibilidad presupuestal.
- crédito Johan Largo/Infobae
Los solicitantes deben estar admitidos en centros de idiomas con convenio vigente con el ICETEX y cumplir con requisitos como nacionalidad colombiana y registro académico actualizado - crédito Johan Largo/Infobae

¿Cómo inscribirse?

El proceso es completamente virtual y se realiza a través de la plataforma oficial del Icetex:

  1. Consulte la oferta y verifica el convenio: Elija el idioma y consulta el listado de universidades o centros de idiomas en convenio con Icetex.
  2. Preinscríbete en el curso, diplomado o certificación de su interés.
  3. Diligencie el formulario de solicitud de crédito en el portal del Icetex (créditos idiomas).
  4. Adjunte los documentos solicitados (identificación, carta de admisión, certificados académicos, garantía, etc.) en formato PDF, siguiendo las indicaciones del paso a paso para la entrega y legalización.
  5. Una vez el crédito esté en estado “Estudio”, recibirá usuario y contraseña para cargar los documentos. Es fundamental que los datos del formulario coincidan con los soportes adjuntos.
  6. El Icetex revisa y evalúa la solicitud. Si es aprobada, continúe el proceso de legalización y firma de garantías.

Fechas clave de la convocatoria 2026-2:

  • Cierre de formularios: 25 de septiembre de 2026 (puede cerrarse antes si se agotan los recursos).
  • Fecha límite para cargar documentos: 30 de septiembre de 2026.
  • Fecha límite para subsanar: 2 de octubre de 2026.
  • Publicación de resultados: 7 de octubre de 2026.
La ley de financiamiento, cuyo hundimiento en 2024 afectó recursos, generó esta crisis de desfinanciación en el Icetex - crédito Colprensa
Las tasas de interés aplican IPC + 8%, con un 1,06% mensual vencido, y el monto varía según el perfil y el plan de crédito seleccionado - crédito Colprensa

Consideraciones importantes

  • El registro es solo el primer paso; la aprobación del crédito depende de la evaluación institucional.
  • Los documentos entregados no serán devueltos.
  • Una vez legalizado el crédito, solo puede desistirse con autorización de la institución educativa.
  • Si los datos en el formulario no coinciden con los documentos, el crédito será anulado.

La convocatoria Capacitación de Idiomas en el País del Icetex es una oportunidad para quienes deseen fortalecer su perfil profesional y académico con el aprendizaje de una segunda lengua, accediendo a financiación completa y planes flexibles de pago. Para más información y acceso al formulario de inscripción, visite la página oficial de la entidad.

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