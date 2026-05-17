Ucrania respondió a los bombardeos rusos con el mayor ataque sobre Moscú: lanzó más de 500 drones en una noche

Ucrania lanzó más de 500 drones contra Moscú (Moscow Regional Governor Andrei Vorobyov/Handout via REUTERS)

Moscú fue escenario durante la última jornada del mayor ataque de drones ucranianos de los últimos años, con más de 500 artefactos lanzados durante la madrugada de este domingo, según informaron las autoridades locales.

Los servicios “de defensa aérea interceptaron y destruyeron 556 drones ucranianos” sobre 14 regiones rusas, así como sobre la anexionada Crimea y los mares Negro y de Azov, declaró el Ministerio de Defensa en la red social rusa Max.

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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, justificó la ofensiva como un intento de forzar a Rusia a detener la guerra. La capital rusa cuenta con una red de sistemas escalonados de defensa antiaérea que impide prácticamente el paso de cualquier amenaza aérea, pero varios drones ucranianos lograron superarla, provocando la muerte de al menos tres civiles y heridas a 16 personas en Moscú y su región, de acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades rusas.

Los vecinos retiran los escombros de las ventanas rotas de un edificio de apartamentos dañado tras un ataque con drones ucranianos en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania en Krasnogorsk, en la región de Moscú (REUTERS/Stringer)

En el distrito Starbéevo de Jimki, ciudad satélite de Moscú, una mujer murió tras el impacto de un dron contra una casa, y otro hombre quedó atrapado bajo los escombros, según informó el gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, en la red social MAX. También indicó que dos hombres murieron en la localidad de Pogorelki, en Mitischi, tras la caída de los restos de un dron sobre una casa en construcción. Además, los drones causaron daños en varios edificios y viviendas de las ciudades de Krasnogrosk e Istra, al oeste de Moscú, hiriendo a tres hombres y una mujer. Una casa se incendió en la localidad de Subbótino, en el distrito Naro-Fominsk, al suroeste de la capital rusa.

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El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, comunicó que doce personas resultaron heridas, la mayoría empleados de la refinería de Moscú. Precisó que, tras el impacto de los drones, la mayoría de los heridos se encontraban frente a la entrada de la refinería y que el proceso tecnológico de la planta no se interrumpió. La agencia EFE constató durante la madrugada la presencia de al menos dos drones ucranianos de largo alcance modelo Liuti, identificados por su alerón trasero en V invertida. Entre las 04:00 y las 06:00 horas locales se escucharon más de veinte explosiones fuertes en zonas cercanas al aeropuerto de Domodédovo.

Bomberos rusos trabajan en una casa dañada tras los ataques ucranianos en la región de Moscú (Moscow Regional Governor Andrei Vorobyov/Handout via REUTERS)

Desde Kiev, Volodímir Zelensky consideró que este ataque masivo “está justificado” y tiene como objetivo presionar a Rusia para que ponga fin a la guerra. Escribió en sus redes sociales que las respuestas ucranianas a la prolongación de la guerra por parte de Rusia y a los ataques contra ciudades y pueblos ucranianos están completamente justificadas. Calificó las acciones de "sanciones de largo alcance" y expresó que buscan dejar claro a los ciudadanos rusos que su Estado debe poner fin a la guerra.

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El mandatario agradeció la precisión al Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y a las Fuerzas de Defensa de Ucrania, que lograron impactar objetivos situados a más de 500 kilómetros de la frontera ucraniana. El SBU detalló en un comunicado que los objetivos atacados incluyeron la refinería de Moscú, operada por Gazprom, las plantas de bombeo de crudo de Sonechnogorska y Volodarskoye, y la fábrica de Angstrem, sancionada por Estados Unidos y dedicada a la producción de semiconductores de uso militar.

El presidente Volodímir Zelensky justificó la ofensiva para presionar a Rusia a detener la guerra en Ucrania. (REUTERS/ARCHIVO)

Rusia, por su parte, lanzó durante la noche 287 drones, de los cuales 279 fueron neutralizados sobre el sur, norte y este de Ucrania, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en Telegram. Entre estos se encontraban drones de ataque Shahed, Gerbera e Italmas, así como drones réplica tipo Parodia, empleados para saturar las defensas aéreas ucranianas. Ocho de los drones rusos impactaron en siete emplazamientos no especificados y en otros siete puntos del país cayeron fragmentos de aparatos derribados.

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El anterior ataque de drones ucranianos de gran escala contra Moscú se produjo el 14 de marzo, cuando fueron derribados 65 artefactos, seguido por un ataque de 54 drones el 15 de marzo y 42 el día siguiente. El 7 de mayo, las defensas rusas derribaron 61 drones en las cercanías de Moscú. En marzo y mayo de 2025, Moscú repelió 74 drones en cada ocasión. Las autoridades aeronáuticas suspendieron temporalmente el funcionamiento de los cuatro aeropuertos internacionales de Moscú, y en uno de ellos, Sheremétievo, cayeron restos de un dron abatido.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante una reunión acerca de cuestiones económicas en el Kremlin, Moscú, el 15 de mayo de 2026. (Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Foto via AP)

El Ministerio de Defensa de Rusia indicó que entre las 22:00 y las 07:00 horas locales, las defensas antiaéreas interceptaron y destruyeron 556 drones de ala fija sobre catorce regiones rusas, la península de Crimea y los mares Negro y de Azov. El gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, confirmó un ataque a gran escala en la zona de la capital, con saldo de tres fallecidos y cuatro heridos, además de daños menores en lugares donde cayeron restos. Las autoridades rusas señalaron que los sistemas de defensa aérea interceptaron al menos 74 drones durante la noche en Moscú.

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Ucrania ataca regularmente objetivos en territorio ruso en respuesta a los bombardeos diarios del ejército ruso desde hace más de cuatro años. La parte ucraniana afirma que los ataques buscan sitios militares y energéticos, para reducir la capacidad de Moscú de financiar su ofensiva. Aunque la región de la capital rusa es objeto frecuente de ataques con drones, Moscú, situada a más de 400 kilómetros de la frontera, es un blanco menos habitual. Ambos países reanudaron sus bombardeos cuando expiró una tregua de tres días negociada bajo mediación de Estados Unidos por las conmemoraciones del fin de la Segunda Guerra Mundial en Rusia.