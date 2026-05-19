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Manifestantes colapsan el Periférico en protesta por un anuncio “ilegal”

Un grupo de activistas llama a las autoridades capitalinas a intervenir ante la presencia de un dispositivo que, afirman, carece de los permisos requeridos

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Valla publicitaria en blanco de gran tamaño sobre un poste negro junto a la autopista Periférico Norte con tráfico, una gasolinera Pemex y edificios al fondo.
Colectivos exigen el cierre inmediato de estructura que viola la Ley de Publicidad Exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Activistas de los colectivos Unidos contra la Contaminación Visual y Frente Contra la Publicidad Ilegal en CDMX bloquearon este 18 de mayo Periférico y Monte Elbruz en la zona de Polanco para exigir la clausura inmediata de un tótem publicitario presuntamente ilegal que, según denunciaron, infringe la Ley de Publicidad Exterior y representa riesgos de contaminación visual, seguridad estructural y afectaciones urbanas.

El aumento de este tipo de estructuras, advirtieron, podría agravarse ante la proximidad del Mundial de 2026, lo que incrementa los riesgos durante la temporada de lluvias en la Ciudad de México, por el alto número de anuncios sin permisos ni diseños estructurales avalados.

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Activistas denuncian violaciones a la ley y riesgos para la ciudad

Un grupo de activistas llama a las autoridades capitalinas a intervenir ante la presencia de un dispositivo que, afirman, carece de los permisos requeridos
El tótem publicitario denunciado carece de permisos, licencias y dictámenes estructurales, según reportes de organizaciones civiles. Crédito: X/@SCPPyBG

Alrededor de 70 personas interrumpieron la vialidad durante una hora para demandar la intervención de Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la CDMX, así como de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis), el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y la alcaldía Miguel Hidalgo, encabezada por Mauricio Tabe.

Las organizaciones acusan que el tótem instalado en Polanco incumple los artículos 22, 28 y 29 de la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México, al ubicarse fuera de los inmuebles permitidos, carecer de licencia y no contar con dictámenes de seguridad.

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Mariana Ramos, integrante de Unidos contra la Contaminación Visual, señaló que la instalación del tótem en Periférico y Monte Elbruz evidencia un problema urbano que requiere atención urgente:

“Estamos realizando este bloqueo porque la contaminación visual en la ciudad ya alcanzó niveles alarmantes. Estos tótems alteran completamente el paisaje urbano y además representan riesgos en materia de protección civil porque no cumplen con las medidas mínimas de seguridad”.

La activista denunció que la estructura no figura en la plataforma de publicidad exterior del Gobierno capitalino ni cuenta con permiso de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial. “Todo indica que es ilegal: no está en la plataforma de publicidad del Gobierno de la Ciudad y no cuenta con permiso de instalación de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial Metrópolis. Por eso solicitamos apoyo a la alcaldía Miguel Hidalgo para que nos ayude a retirarlo y se haga cumplir la ley”, sostuvo.

El Mundial 2026 es un factor en el aumento de la publicidad en la CDMX

La proliferación de tótems publicitarios sin autorización se asocia al próximo Mundial de 2026 y a un posible repunte de publicidad ilegal. REUTERS/Luis Cortes
La proliferación de tótems publicitarios sin autorización se asocia al próximo Mundial de 2026 y a un posible repunte de publicidad ilegal. REUTERS/Luis Cortes

Por parte del Frente Contra la Publicidad Ilegal en CDMX, Gerardo Morales expuso posibles violaciones al Artículo 28 de la ley, que exige licencia, permiso o autorización vigente para todo medio publicitario.

Morales afirmó: “Sabemos que no existen licencias, autorizaciones ni dictámenes estructurales. Entonces estamos frente a una estructura totalmente ilegal que debe ser clausurada y retirada de inmediato por Metrópolis. No pueden seguir permitiendo más ilegalidades.

Los manifestantes advirtieron que la proliferación de este tipo de anuncios aumentó en fechas recientes. Asociaron este incremento con la inminente llegada del Mundial 2026, evento que podría detonar mayor colocación de publicidad ilegal ante la expectativa de millones de visitantes y audiencias globales para la capital mexicana.

Señalaron que la falta de permisos y la ausencia de diseños estructurales avalados por especialistas expone a la ciudadanía a riesgos mayores, sobre todo durante la temporada de lluvias, cuando las ráfagas y las tormentas pueden afectar la seguridad de las infraestructuras mal instaladas.

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