Colombia

Grave accidente en El Santuario, Antioquia, dejó 17 lesionados, incluidos 4 menores, por falla mecánica

La emergencia ocurrió en el sector Alto de Pepito la tarde del 18 de mayo, involucrando varios vehículos que se encontraban transitando por el lugar

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El accidente, que ocurrió a las 4:40 p. m., impactó a vehículos estacionados y en movimiento, poniendo en riesgo a conductores, pasajeros y peatones de la vía - crédito redes sociales/X

Un grave accidente de tránsito se registró la tarde del lunes 18 de mayo de 2026 en El Santuario, Antioquia, cuando una buseta afiliada a la empresa Cotraelsa habría perdido los frenos en el sector conocido como Alto de Pepito, dejando un saldo de 17 personas lesionadas, entre ellas cuatro menores de edad.

El hecho, que ocurrió hacia las 4:40 p. m., generó momentos de angustia entre la comunidad, ya que algunos heridos eran pasajeros de la buseta y otros se encontraban sobre la vía o dentro de vehículos que resultaron impactados.

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De acuerdo con la Administración Municipal, la buseta terminó involucrada en un siniestro vial que también afectó a cuatro vehículos que estaban estacionados o transitaban por el sector al momento del accidente. Todos los lesionados fueron trasladados inicialmente al Hospital San Juan de Dios de El Santuario para recibir atención médica. Sin embargo, dos pacientes debieron ser remitidos a centros asistenciales del municipio de Rionegro debido a la gravedad de sus heridas.

La emergencia fue atendida por organismos de socorro y dependencias como Bomberos, Defensa Civil y las Secretarías de Tránsito, Gobierno y Planeación de El Santuario - crédito X
La emergencia fue atendida por organismos de socorro y dependencias como Bomberos, Defensa Civil y las Secretarías de Tránsito, Gobierno y Planeación de El Santuario - crédito X

La emergencia movilizó a diferentes organismos de socorro y dependencias de la Alcaldía Municipal, incluyendo el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, la Secretaría de Tránsito, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Planeación, que activaron los protocolos de atención y acompañamiento a las víctimas y sus familias.

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Según medios locales como Entre Ceja y Ceja y Mi Oriente, la Alcaldía de El Santuario dispuso toda su capacidad institucional para la atención y el apoyo a la comunidad afectada, desplegando recursos humanos y logísticos desde el primer momento.

El alcalde de El Santuario, Martín Duque Gallo, indicó que el municipio continuará acompañando a las familias y a los heridos durante todo el proceso de atención médica. “Estamos brindando atención a las personas afectadas. Me he comunicado con la presidenta de la Junta de Acción Comunal y con la comunidad para que se brinde atención y ayudar en todo lo que nos sea posible a esta comunidad”, manifestó el mandatario local.

La buseta involucrada en el siniestro vial pertenece a la empresa Cotraelsa y habría sufrido fallas mecánicas en el sistema de frenos en el sector Alto de Pepito - crédito X
La buseta involucrada en el siniestro vial pertenece a la empresa Cotraelsa y habría sufrido fallas mecánicas en el sistema de frenos en el sector Alto de Pepito - crédito X

Las autoridades municipales aseguraron que el proceso de apoyo y atención continuará mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente, el cual, según las primeras versiones, estaría relacionado con fallas mecánicas en el sistema de frenos de la buseta. El caso sigue siendo materia de investigación para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el siniestro y establecer las responsabilidades correspondientes.

En desarollo...

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