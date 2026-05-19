Claudia López arreció contra Juan Daniel Oviedo por ser fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia: “Es un gay bacán, pero...”

En una conversación informal, la candidata presidencial criticó la alianza política del exconcejal y exdirector del Dane, al señalar que legitima un proyecto profundamente antiderechos y homofóbico - crédito @ClaudiaLopez/X

Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y actual candidata presidencial, volvió a cuestionar la decisión del exconcejal de la capital Juan Daniel Oviedo de integrar la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, que representa a sectores uribistas en la carrera por el primer cargo de la nación. Duros señalamientos que se conocieron a solo 13 días de que se lleve a cabo la primera vuelta, prevista para el 31 de mayo.

López afirmó que Oviedo, que como ella forma parte de la comunidad Lgtbtiq+ y viene de competir en La Gran Consulta por Colombia, “impulsa un proyecto profundamente antiderechos y homofóbico” al respaldar una alianza que, según su visión, contradice los intereses de esta población. El señalamiento fue hecho durante sus recorridos de campaña por Bogotá, donde López sostuvo compartió con algunos de sus seguidores, a bordo de “La Filomena”.

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Claudia López hizo de nuevo duras apreciaciones contra la presencia de Juan Daniel Oviedo en la campaña de la senadora Paloma Valencia - crédito @JDOviedoAr - @ClaudiaLopez/X

En referencia a la representación de minorías sexuales en el poder, López sintetizó su posición. “¡Las personas Lgtbiq+ no son un trofeo, hay que brindarles soluciones y garantías!”, una frase con la que la dirigente defendió la presencia de figuras diversas en los equipos políticos, pero con acciones institucionales y políticas públicas tangibles en sus propuestas de lo que sería un eventual gobierno.

En esta interacción, el joven Emmanuel Camargo, que acompañó a López, reclamó un enfoque que, desde su perspectiva, que realmente mejore la “catástrofe” que para él es el Ministerio de la Igualdad y que haya demostrado ejecución. “Eso es lo que se le pide a la gente, porque creo que muchas personas Lgbti estamos cansadas de que nos vean como un trofeo”, agregó Camargo en su charla con López.

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Juan Daniel Oviedo causó polémica por aceptar la invitación de la congresista Paloma Valencia de ser su fórmula vicepresidencial - crédito - Mariano Vimos / Colprensa

La tensión sobre la agenda Lgbt+ y el papel de las alianzas: “No es para legitimar proyectos que han sido muy excluyentes”

En otro de los apartes de esta conversación, la exmandataria distrital endureció su posición ante la elección de Oviedo de asociarse con el uribismo. “Esto no es para legitimar proyectos que han sido muy excluyentes y muy antiderechos”, sostuvo la candidata, que insistió en que la discusión va más allá de rostros diversos en las campañas, que refuercen la apuesta a lo que denominó “inclusión de verdad”.

De acuerdo con López, el respaldo a candidaturas provenientes de sectores con un “historial de propuestas anti-derechos para la población Lgtb+” implica legitimar proyectos carentes de compromisos estructurales. De esta forma quiso ilustrar la forma en que las coaliciones políticas abordan, o en este caso desestiman, la representación efectiva de la diversidad en la contienda.

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Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo han desatado polémica no solo por su unión, sino por sus diferencias ideológicas - crédito Juan Daniel Oviedo/Facebook

Según la exalcaldesa, el proyecto político que abraza a Valencia y Oviedo no ha mostrado respaldo de su comunidad. “Nunca ha tenido este tipo de acciones afirmativas, nunca. Ha gobernado tres veces Colombia a nivel nacional. ¿Qué hizo Uribe uno, Uribe dos o Duque por esto? Nada”, señaló la también exsenadora a sus seguidores, en referencia explícita a los gobiernos de Álvaro Uribe e Iván Duque.

No es la primera vez que la exmandataria de la capital de la República apunta hacia el exdirector del Dane. De hecho, luego de la inscripción de López como aspirante a la presidencia, la política insistió en que no utiliza su identidad como “mujer diversa” para perpetuar prácticas políticas tradicionales y acusó a Oviedo de sumarse a un sector, el uribismo, que carece de políticas inclusivas efectivas.

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En respuesta, el excandidato argumentó que “se necesita carácter para sumar y no para dividir” y criticó la actitud de López por presuponer que solo existen modos legítimos de representación desde la diversidad; pues desde su óptica no deberían ser acusados de deslealtad a la causa de la diversidad. Este nuevo episodio volvió a causar todo tipo de reacciones entre dos representantes de este grupo.