"Una noche comenzó a besarme el cuello, y yo le dije que no. Me agarró la mano, hizo que lo tocara y me dijo 'mirá como me ponés', haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no", dijo Fardín en un video divulgado este martes durante una conferencia de prensa en Buenos Aires del colectivo "Actrices argentinas", que aglutina a más de 400 profesionales del espectáculo. Luego relató que fue violada.