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‘Si los deseos mataran’: todo sobre la serie coreana de Netflix que está atrapando a los fans del suspenso

La historia sigue a un grupo de adolescentes que descubre una aplicación capaz de cumplir deseos

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La historia sigue a un grupo de adolescentes que descubre una aplicación capaz de cumplir deseos. (YouTube)

Si los deseos mataran comenzó a posicionarse entre los contenidos más comentados dentro del catálogo de Netflix, especialmente entre seguidores de los k-dramas, el terror psicológico y el suspenso juvenil.

La producción, compuesta por ocho episodios, ha generado conversación en redes sociales y foros especializados debido a su combinación de elementos sobrenaturales, tensión narrativa y una estructura centrada en el misterio.

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La miniserie corean presenta una historia ambientada en un entorno escolar, específicamente en el instituto Seorin, donde un grupo de estudiantes descubre “Girigo”, una aplicación móvil que promete conceder deseos.

Tras la repentina muerte de un compañero, se descubre una conexión entre la aplicación y una serie de presagios sobrenaturales que predicen la muerte de otros estudiantes.

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La trama sigue a un grupo de estudiantes que intentan descubrir cómo una app está ligada a varias muertes. (Captura de video)
La trama sigue a un grupo de estudiantes que intentan descubrir cómo una app está ligada a varias muertes. (Captura de video)

Es así que Yoo Se-ah, Lim Na-ri, Kim Geon-woo, Kang Ha-joon y Choi Hyeong-wook intentan detener el ciclo de muertes sumergiéndose en una investigación sobre el origen de la aplicación y las consecuencias de su uso.

Los protagonistas intentan descubrir quién creó la plataforma, cuáles son sus reglas y si existe alguna manera de detener los efectos que provoca.

Sin embargo, cada vez que uno de los personajes utiliza la aplicación, se activa una cuenta regresiva relacionada con la muerte, situación que transforma la experiencia en una sucesión de eventos marcados por el miedo y la incertidumbre.

El elenco de la historia se compone de Jeon So-young, quien encabeza la historia como Yoo Se-ah; Kang Mi-na interpreta a Lim Na-ri; Baek Sun-ho da vida a Kim Geon-woo.

Hyun Woo-seok lidera el reparto de la serie. (Netflix)
Hyun Woo-seok lidera el reparto de la serie. (Netflix)

Otro de los personajes centrales es Kang Ha-joon, interpretado por Hyun Woo-seok. A ellos se suma Lee Hyo-je como Choi Hyeong-wook, Choi Ju-eun como Kwon Si-won

La serie incorpora elementos de thriller psicológico y horror sobrenatural, pero también explora conflictos personales y emocionales entre los personajes. El relato muestra cómo aspectos como la ambición, los celos, la culpa y la presión social comienzan a afectar las relaciones dentro del grupo.

De esta manera, el componente de terror no se limita únicamente a los hechos sobrenaturales, sino también a las decisiones tomadas por los propios protagonistas y las consecuencias que estas generan.

La producción utiliza además recursos característicos del terror coreano contemporáneo, entre ellos la mezcla de escenas de tensión constante con momentos de humor incómodo o situaciones cotidianas que contrastan con el tono general de la historia.

'Si los deseos mataran' combina el terror con historias dramáticas y tintes cómicos. (Captura de video)
'Si los deseos mataran' combina el terror con historias dramáticas y tintes cómicos. (Captura de video)

Uno de los aspectos que ha llamado la atención del público es la duración de los capítulos. Cada episodio tiene una extensión aproximada de entre 35 y 50 minutos, formato que permite que la historia avance de manera rápida y mantenga abiertos distintos interrogantes al cierre de cada entrega.

Esta estructura ha sido señalada por espectadores como uno de los elementos que favorecen el consumo continuo de la serie.

Otro elemento destacado de Si los deseos mataran es la manera en que está construida su narrativa. De acuerdo con comentarios difundidos sobre la producción, la serie funciona como una “cuenta regresiva emocional”.

No solo existe un reloj dentro de la trama relacionado con el peligro que enfrentan los personajes, sino que también la estructura de los episodios acelera progresivamente el ritmo de la historia.

Los espectadores han destacado el ritmo narrativo de 'Si los deseos mataran'. (Captura de video)
Los espectadores han destacado el ritmo narrativo de 'Si los deseos mataran'. (Captura de video)

Con el avance de la serie, el tiempo disponible para que los protagonistas resuelvan el conflicto se reduce, mientras aumentan las situaciones de riesgo y las tensiones entre ellos.

La producción también recibió atención luego de que el creador de videojuegos Hideo Kojima mencionara públicamente la serie y destacara aspectos relacionados con su ritmo narrativo y el desenlace de la historia.

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