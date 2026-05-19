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“El trabajo y la búsqueda nunca se detienen”: Ralph Fiennes y el legado familiar que marcó su carrera

En The Rosebud Podcast, el actor abrió su intimidad y reveló que crecer junto a una madre con vocación artística irrefrenable, que además enfrentaba la crianza de seis hijos, fue el molde de su sensibilidad y su motor creativo

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El actor británico Ralph Fiennes atribuye su búsqueda interior y artística a la influencia de sus padres y la educación en la fe católica (REUTERS/Chris J. Ratcliffe)
El actor británico Ralph Fiennes atribuye su búsqueda interior y artística a la influencia de sus padres y la educación en la fe católica (REUTERS/Chris J. Ratcliffe)

En una conversación en el pódcast cultural The Rosebud Podcast, Ralph Fiennes desgranó la influencia de sus padres y cómo la pérdida familiar marcó su búsqueda personal y artística.

La vida y trayectoria del actor se sustentaron en un entorno repleto de creatividad, una educación en la fe católica y el impacto del duelo por sus padres. La presencia del arte y la formación espiritual desde la infancia modelaron su sensibilidad, mientras las partidas de Lash y Fiennes padre influyeron en su manera de afrontar la vida y el trabajo.

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Al iniciar la charla en The Rosebud Podcast, Fiennes relató el significado de su nombre y cómo su padre insistió en darle ese nombre en honor a su abuelo adoptivo: “Siempre fue Ralph, enfáticamente, por parte de mi padre, que me puso el nombre por su abuelo adoptivo”.

Infancia artística y hogar nómada de Ralph Fiennes

La infancia de Ralph Fiennes estuvo marcada por frecuentes mudanzas, un entorno artístico y la constante presencia de la creatividad familiar (REUTERS/Aude Guerrucci)
La infancia de Ralph Fiennes estuvo marcada por frecuentes mudanzas, un entorno artístico y la constante presencia de la creatividad familiar (REUTERS/Aude Guerrucci)

La niñez del actor británico estuvo marcada por un hogar inclinado al arte, mudanzas frecuentes y la formación católica. Evocando a Jennifer Lash, Fiennes compartió: “Recuerdo a mi madre entrando en mi habitación para calmarme cuando no podía dormir. Sentir sus brazos era hallar un refugio en medio de la ansiedad infantil”.

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El ambiente de la mesa familiar era el centro de la creatividad: “Nos daban lápices y crayones para dibujar animales; mi obsesión eran los animales africanos”, dijo en The Rosebud Podcast.

La familia se mudó 14 veces, en parte por la situación económica y también por el interés de Mark Fiennes por rehabilitar viviendas. “Mi padre era granjero y fotógrafo, y donde vivíamos, creaba un ambiente lleno de libros y espacios para trabajar”. La creatividad era presencia cotidiana para la familia.

Jennifer Lash: creatividad, maternidad y legado

El duelo por la pérdida de sus padres reforzó el vínculo familiar y profundizó la relación de Ralph Fiennes con su herencia creativa (REUTERS/Mario Anzuoni)
El duelo por la pérdida de sus padres reforzó el vínculo familiar y profundizó la relación de Ralph Fiennes con su herencia creativa (REUTERS/Mario Anzuoni)

En The Rosebud Podcast, Ralph Fiennes habló sobre la vida creativa de Jennifer Lash, caracterizada por una pasión artística sostenida junto con los desafíos de ser madre de 6 hijos. “Era escritora, pintora, una católica convencida con una mente llena de voces y personajes. Publicó 2 novelas antes de los 25. Pero criar a 6 hijos, todos muy cercanos en edad, fue tanto inspiración como conflicto”.

Las dificultades económicas y personales marcaron la tensión creativa en su madre. “Siento que soy producto de esa lucha entre el arte y la vida familiar”, expresó Fiennes.

Recordó también los episodios de amor y los estallidos emocionales: “A veces, ante situaciones límite, mi madre gritaba: ‘¿Por qué tuvimos tantos hijos?’”. Subrayó la exigencia artística y el deseo de su madre de que sus hijos se volcaran completamente en sus pasiones: “Ella no aceptaba cosas superficiales. Decía: ‘Tienes que poner tus entrañas en ello’”.

El impacto de Mark Fiennes en la vida de Ralph

Mark Fiennes, padre de Ralph Fiennes
Mark Fiennes transmitió a Ralph Fiennes una ética de trabajo basada en la disciplina, el esfuerzo y la superación personal (X/@mrralphfiennes)

El recuerdo de Mark Fiennes, agricultor que luego se dedicó a la fotografía, fue central en la conversación. En The Rosebud Podcast, Fiennes describió la energía, disciplina y pasión por la vida al aire libre de su padre: “Sabía transformar una casa, levantar un muro o plantar un jardín”.

La ética de trabajo y el afán de superación fueron el legado paterno. “Me decía: ‘¿Sabes cuál es la definición de genio? 1% inspiración, 99% transpiración’. No toleraba la pereza cuando había un encargo, por pequeño que fuera”, relató el actor, quien recordó un episodio de la infancia en que fue reprendido por no haber cumplido con una tarea. “La muerte de mi madre unió aún más a la familia en el duelo. La muerte de mi madre fue un dolor compartido por mis hermanos y mi padre”.

Tras el fallecimiento de su padre en 2004, Fiennes atravesó una etapa marcada por emociones complejas y la reconciliación con los recuerdos y el legado familiar. Mark Fiennes llegó a expresarles su orgullo: “Al final, su satisfacción era ver que sus hijos lograban abrirse camino”.

Duelo y herencia creativa en la madurez de Ralph Fiennes

Ralph Fiennes reconoce el peso de la herencia familiar y la influencia de los gestos y palabras no pronunciados en su vida adulta (Evan Agostini/Invision/AP)
Ralph Fiennes reconoce el peso de la herencia familiar y la influencia de los gestos y palabras no pronunciados en su vida adulta (Evan Agostini/Invision/AP)

El duelo y la influencia creativa continúan estando en el centro del desarrollo personal y profesional de Ralph Fiennes: “Las tristezas más profundas están en la pérdida de mis padres”, explicó.

El actor remarcó la importancia de seguir el ejemplo familiar, incluso en la duda y la autocrítica: “Mi madre nos enseñó que nunca se deja de aprender, que siempre se busca algo nuevo y que hay que entregarse con honestidad a la labor. Mi padre compartía esa exigencia; ambos insistían en que el trabajo y la búsqueda nunca se detienen”.

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