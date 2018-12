El hostigamiento, acoso y abuso de poder perpetrado durante décadas por Weinstein salió a la luz en una investigación del diario New York Times y de la revista The New Yorker en octubre de 2017 y expuso lo que era un secreto a voces en Hollywood. Muchos lo sabían y decidieron seguir siendo parte de proyectos financiados por él. Era un éxito asegurado y no querían dejar pasar la oportunidad. Pero los tiempos cambiaron. Hoy el silencio no es una opción.