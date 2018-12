Biles, que a sus 21 años atesora 14 títulos mundiales, comentó que a pesar de que ha sido un año difícil, lo ocurrido la ha hecho "más fuerte". "Ha habido muchas cosas este año que me han convertido en la persona que soy hoy y me siento más fuerte. Siento que este año me dio una voz y yo intenté encontrar mi voz para emplearla de la mejor y más positiva forma posible", concluyó la gimnasta.