El #MeToo: de la denuncia contra un célebre productor de Hollywood a la catarata imparable que hizo caer a estrellas del cine y la TV

Todo comenzó hace poco más de un año con artículos en The New York Times y The New Yorker que revelaban los abusos de Harvey Weinstein. Fue el punto de partida de un movimiento que aún conmueve a la industria del entretenimiento