—Leyton fue capacitada para la atención integral en casos de violencia de género y la no revictimización, pero su actuación dependerá de la orientación que reciba porque no posee ningún tipo de independencia del gobierno de Daniel Ortega. En Nicaragua su Unidad Especializada no existe más, debido a que se ha avanzado en un desmantelamiento casi completo del modelo de abordaje integral contra la violencia hacia las mujeres que regía previamente. Sólo quedó ella en el cargo, que sobrevivió a una serie de reformas gubernamentales que arrasaron con todo el resto. En los papeles esa unidad fiscal existe y depende del Ministerio Público, pero ya no recibe los fondos ni posee las herramientas para abordar un caso de este tipo como es debido.