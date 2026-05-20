El Señor Biter llegará al Congreso para actualizar el Código Nacional de Tránsito: ¿cómo y cuáles son los puntos claves a modificar?

El senador Gersson Vargas Valdeleon lidera la propuesta de reforma integral a la Ley 769 y aboga por educación vial desde la escuela en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El senador Gersson Vargas Valdeleon, conocido popularmente como Señor Biter, inicia su periodo legislativo como una de las voces más visibles en materia de movilidad y derechos de los conductores en Colombia. Con más de 122.000 votos y el aval del Partido Liberal, su llegada al Senado representa un momento clave para los conductores y para quienes, desde redes sociales, han seguido su trabajo de pedagogía y crítica sobre la aplicación de las normas de tránsito.

En entrevista con Infobae Colombia, el nuevo legislador entregó detalles sobre las reformas que buscará impulsar en la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito), una norma que, según sus palabras, “lleva más de veinte años vieja” y requiere una actualización urgente para responder a las dinámicas y actores de la movilidad actual.

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Una reforma integral y capítulos específicos para cada actor vial

Vargas plantea como bandera principal la necesidad de modificar a fondo la Ley 769 del 2002:

> “El proyecto es, o la bandera principal, modificar el código de tránsito o al menos actualizarlo en su gran mayoría, porque es un código que lleva más de veinte años viejo”.

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El senador argumentó que el crecimiento del parque automotor, especialmente el de motocicletas, exige una regulación diferenciada:

> “Poder individualizar dentro del mismo código una sección, un capítulo solo para motociclistas. Y otra, ya sea para carros, servicio público, porque lo que tiene que ver con carros y motos actualmente está mezclado. [...] El sector del motociclismo está cogiendo una fuerza tan grande que hay que individualizarlo”.

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El senador Señor Biter impulsa una reforma integral al Código Nacional de Tránsito para actualizar las normas tras veinte años de vigencia - crédito Senador Gersson Vargas Valdeleon

Asimismo, resaltó la urgencia de crear apartados específicos para vehículos eléctricos, bicicletas eléctricas, monopatines y scooters, que hoy carecen de una regulación clara. “Ahora el nuevo auge, las VMP. ¿Qué son estos? Los vehículos eléctricos, las bicicletas eléctricas, monopatines, scooters, también deben tener su propia regulación dentro del mismo código de tránsito”, explica.

Vargas advirtió que los cambios no pueden surgir de pequeños grupos de expertos o de abogados alejados de la realidad:

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> “No salga de un abogado o en una reunión de cinco personas haciendo un código de tránsito que ni siquiera manejan porque tienen, eh, es una burbuja, ya que ellos tienen sus conductores y no conocen las necesidades de todos nosotros, sino que seamos entre todos, como expertos, los que podamos modificar este código”.

Artículos prioritarios para modificar

Entre los artículos que considera urgente revisar, destaca el que regula la labor de las grúas y el transporte de vehículos inmovilizados.

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> “Me encantaría si, eh, al dárseme la oportunidad, modificar el artículo setenta y dos, donde habla acerca de remolcar más de un-- que no se puede remolcar más de un vehículo a la vez. [...] En el caso de transportar, como en el código de tránsito no dice nada, y pues en, según el derecho, lo que no está prohibido está permitido, ¿qué aprovechan algunas autoridades de tránsito? Subir y transportar la cantidad de motos que les quepa. [...] ¿Cuál es mi intención con este cambio? Simplemente una palabrita. Que no se pueda no solo remolcar, sino tampoco transportar más de un vehículo. Ya con eso se acaba el negocio de estar llevando 10 o 15 motos en una grúa y cobrándoles a cada una por aparte”.

También sugiere iniciar la reforma por el artículo 2, para redefinir y precisar categorías de vehículos y servicios, evitando “re-interpretaciones” que confunden a agentes y ciudadanos:

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> “El artículo dos debería revisarse. Saber diferenciar a cada tipo de servicio. [...] Como no especifica cuando dicen vehículos y obviamente una moto es un vehículo, pues la incluyen ahí, donde en el párrafo dice: ‘No pueden andar con defensas rígidas’. Y eso es una confusión que, lastimosamente, a un código de tránsito obsoleto, hace que hasta la misma autoridad ponga comparendos o haga inmovilizaciones de cosas que, que pues se caen de su peso, no tiene sentido”.

El proyecto de reforma destaca la necesidad de modificar la normativa sobre el transporte de vehículos inmovilizados y la labor de las grúas en el país - crédito Secretaría de Movilidad

Multas, proporcionalidad y actualización tecnológica

El senador también propone revisar el artículo 131 sobre sanciones y multas, subrayando que muchas infracciones tienen penas desproporcionadas respecto al daño o riesgo real, dado que hay penalizaciones que no se alinean realmente a la infracción y tienden muchas veces a ser exageradas, como por ejemplo la D8.

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> “ La infracción por el tema de la luz, que es algo que puede pasar en una lluvia, preciso se le entró el agua, quemó el fusible [...] se termina siendo más costosa y dependiendo si fueron dos luces o más, hasta le podrían estar quitando el carro. [...] Esa sí debería ser una infracción mucho más grave. La infracción por el tema de la luz, que es algo que puede pasar en una lluvia, preciso se le entró el agua, quemó el fusible, eh, por la parte de la farola, algo que el conductor no se dio cuenta, pero se termina siendo más costosa y dependiendo si fueron dos luces o más, hasta le podrían estar quitando el carro”.

Sobre los elementos obligatorios, como el kit de seguridad, subraya la necesidad de actualizar la norma a las realidades tecnológicas:

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> “¿La linterna? Ya los celulares vienen, hasta alumbran más que una linterna normal, de las, de esas de pilas. Pero la ley te pide una linterna. [...] Es más una falta de actualización a los tiempos modernos que estamos viviendo”.

Se plantea revisar las sanciones por infracciones y multas en la ley de tránsito, buscando mayor proporcionalidad y actualización tecnológica en las normas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Pedagogía y no solo sanción: un cambio de mentalidad

Vargas Valdeleon critica el enfoque sancionatorio predominante y llama a fortalecer la educación y la pedagogía vial, tanto en autoridades como en conductores:

> “Aunque el código de tránsito esté obsoleto, eh, si no estoy mal, en el artículo tercero dice que también las autoridades están-- deben cumplir un papel de pedagogía. Ellos no deberían exclusivamente sancionar, sino también capacitar y entrenar a los conductores”.

Señala que, en la práctica, muchos agentes priorizan la sanción debido a presiones de resultado o cuotas, lo que convierte la vigilancia vial en una especie de “empresa de ventas”. Aboga por “cambiar el chip” y privilegiar la capacitación sobre la sanción:

> “Podemos realmente llegar y decir: oiga, no le voy a hacer el comparendo, pero sí lo voy a capacitar y le voy a decir esto está mal, ya que usted, eh, de pronto no lo sabía. Obviamente, el conductor también debe ser un conductor preparado y debe conocer las normas”.

El senador insiste en que la educación vial debe comenzar desde la escuela, para que los futuros conductores lleguen mejor preparados y no repitan comportamientos inseguros aprendidos en el entorno familiar o social:

> “Queremos que desde pequeños los estudiantes también tomen el tema de la seguridad vial como algo de ellos. Y al tener ese conocimiento, cuando ya lleguen a manejar su primer carro o moto, va a ser mucho más fácil porque ya lo tienen en su mente”.

La reforma pretende que la educación vial y la pedagogía sean ejes fundamentales para conductores y autoridades, desde la escuela hasta la aplicación de las normas - crédito Alcaldía de Bogotá

Responsabilidad compartida y regulación del mercado de accesorios

Vargas advierte que la vigilancia y sanción no debe recaer exclusivamente en el conductor, sino también en los comercios y fabricantes de accesorios, y en los influenciadores que promueven prácticas ilegales:

> “Yo diría no solo regular estos sitios donde ofrecen ese tipo de servicios como ocultamiento de placa. ¿Qué persona o qué conductor oculta la placa? El que seguramente quiere hacer algo, eh, algo ilegal. [...] Y también personas que incentivan el que hagan ese tipo de cosas, ya sea en redes sociales”.

Propone que la Superintendencia de Industria y Comercio y otras entidades vigilen la venta y promoción de dispositivos que faciliten infracciones o delitos, como ocultadores de placa o resonadores para escapes.

Una reforma con participación ciudadana y técnica

El senador concluye que la reforma al Código de Tránsito debe ser participativa y construida con los sectores involucrados:

> “Lo que yo quiero hacer es tener mesas de trabajo con todos los diferentes sectores. Es-va a ser un trabajo arduo y desgastante, pero algo bien hecho, que se puede demorar, pero que las cosas realmente se hagan bien”.

Enfatizó que los cambios deben reflejar la experiencia y necesidades tanto de conductores de carros, motos, vehículos eléctricos, como de peatones y ciclistas, y no ser el resultado de decisiones tomadas en “una burbuja”.

Con la llegada de Señor Biter al Senado, la discusión sobre la modernización del Código Nacional de Tránsito entra en una nueva etapa, donde la actualización normativa, la proporcionalidad de las sanciones, la diferenciación de actores viales y la pedagogía se perfilan como ejes centrales del debate legislativo. El reto, ahora, será lograr consensos en el Congreso y transformar la experiencia de movilidad y tránsito en Colombia para las próximas décadas.