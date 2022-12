El bochornoso momento de Noroña durante una transmisión en vivo

El legislador estornudó durante una emisión en vivo en sus redes sociales (Captura de pantalla)

Gerardo Fernández Noroña se encuentra vacacionando en París, Francia. A pesar de la lejanía con México, el diputado del Partido del Trabajo (PT) no perdió la oportunidad de realizar su tradicional transmisión en vivo por medio de su perfil de Facebook y canal de YouTube. No obstante, durante su charla tuvo un imprevisto que le provocó un bochornoso momento ante sus seguidores.

En el video titulado “El deterioro de la Corte 30/XII/2022″, el legislador brindó una breve introducción acerca de su experiencia como turista en la Ciudad Luz. En los instantes siguientes brindó una reflexión en torno a la elección de la próxima persona que ocupará el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque durante su argumentación experimentó una crisis de estornudos.

Casi al final de su transmisión, cuando leía algunos de los comentarios de los usuarios, el político estornudó. El momento pareció normal, aunque después de descubrirse el rostro se volvió evidente el flujo que salió por su fosa nasal. El momento duró apenas algunos segundos pero resaltó cuando, en su afán de encontrar un pañuelo para limpiarse, acercó su cara a la cámara.

Este virus está de miedo... pic.twitter.com/mzS3qm7FLc — vampipe ⍨ (@vampipe) December 30, 2022

“‘Va a ser un presidente culto, nadie es tan leído. No te gusta dividir como Claudia’. Yo creo que a nadie le gusta dividir. Es un error”, leyó antes de hacer el estornudo de etiqueta. “¡Ay, caray! Me anda queriendo dar gripilla. Fíjense que ayer me enfrié por estar cerca de la ventana. Un error mío”, continuó mientras halló el pañuelo para realizar la higiene de su vía respiratoria.

Sin pensarlo demasiado, una vez que terminó de limpiar su rostro, anunció el final de su transmisión en vivo, pues ya había superado los seis minutos después de la primera hora. “Nos vemos mañana. De todos modos me sigo bañando con agua fría, así que yo espero que no me dé gripilla. Nos vemos. ‘Salud’. ¡Gracias!”, declaró en los segundos finales de su video.

El momento de la emisión no pasó desapercibido para los usuarios en las redes sociales. En Twitter, por ejemplo, el creador de contenido conocido como Vampipe rescató el fragmento del video, aunque añadió una pequeña animación en el rostro del político. “Este virus está de miedo”, fueron las palabras con las cuales acompañó la publicación.

El legislador ha difundido imágenes de su viaje por medio de sus redes sociales (Twitter/@fernandeznorona)

Los seguidores del personaje tampoco demoraron en responder a su publicación. La mayoría de las respuestas consistió en gifs con reacciones de personajes icónicos del cine y la televisión que aludieron a sorpresa y desagrado. No obstante, también hubo frases como “¡Qué asco!”, “¿Cómo desveo esto?”, “No hagas eso, Banpaip”, “¿Ahora cómo hago para olvidar?”, “Cosas que no necesitaba ver” y “Ponlo como contenido gráfico”.

Gerardo Fernández Noroña en París

Dos días antes de la Nochebuena, el 22 de diciembre de 2022, el miembro del Partido del Trabajo notificó por medio de sus redes sociales que viajaría a París, Francia, en el periodo vacacional de fin de año. “Ya en el avión de Aeroméxico para salir a País” y “Parto sin dolor. Ayoooos”, fueron las palabras con las que anunció su viaje.

En días posteriores, el diputado ha dedicado algunas de sus publicaciones en sus redes sociales para documentar su experiencia en museos y cafés de la capital del país europeo. Según sus propias declaraciones, estará fuera durante tres semanas, por lo cual se espera su regreso a la actividad legislativa para la segunda semana de enero de 2023.

