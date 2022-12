Caso Ciro Gómez Leyva: policía de la CDMX aseguró un automóvil involucrado en el atentado

Autoriddaes de la Ciudad de México aseguraron la mañana de este viernes uno de los vehículos involucrados en el atentado al periodista Ciro Gómez Leyva, en calle Sur 81 y Lorenzo Boturini, alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el automóvil fue llevado a un depósito ubicado en el Centro Histórico.

Este mismo día por la mañana, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la investigación sigue avanzando y se logró determinar que en la agresión estuvieron involucrados varios vehículos, además de la motocicleta ya identidicada.

“Se está trabajando conjuntamente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno de la ciudad, por supuesto todas las imágenes del C5 y pues la encargada de la investigación que es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Como ustedes saben se tiene identificada una motocicleta y algunos vehículos, no solamente uno, sino vehículos que participaron en el evento. Uno de los vehículos se conoce que no solamente lo siguió ese día, sino algunos días anteriores, hay una ubicación de dónde está este vehículo y de las personas, digamos de los autores materiales”, dijo Sheinbaum desde Palacio Nacional.

La jefa de Gobierno acudió a la conferencia mañanera para hablar del avance en las obras del tren México-Toluca. Foto: Gobierno de México

Además, el presidente andrés Manuel López Obrador pidió a la Jefa de Gobierno presentar avances sobre la investigación, pues se trata de asunto de interés público.

“Le pido que no se deje la investigación sobre lo sucedido con Ciro Gómez Leyva, porque yo quiero estar informando aquí. No lo podemos dejar porque ninguna sospecha, nosotros no reprimimos a nadie y queremos saber qué sucedió y ya hemos dicho que como son otros tiempos la gente nos ayuda y nos informa y la verdad siempre termina abriéndose paso cuando se actúa de buena fe. Entonces queremos saber qué realmente sucedió, cómo van las investigaciones, no lo vamos a dejar sin atención”, señaló el mandatario federal.

Es preciso recordar que el pasado 15 de diciembre a las 23:10 horas, el comunicador fue emboscado por hombres armados que intentaron matarlo cuando llegaba a su domicilio, en la colonia Florida, alcaldía de Coyoacán.

La camioneta en que viajaba Gómez Leyva recibió al menos disparos de arma de fuego, sin embargo, el blindaje permitió al periodista salir con vida del atentado.

Aunque el presidente López Obrador se solidarizó con el comunicador en un primer momento, calificó el incidente como un intento de perjudicar a su gobierno debido a las sospechas que podrían caer sobre la Cuarta Transformación, por lo que no descartó una especie de “autoatentado” desde el conservadurismo.

“Por eso cuando plantean lo de Ciro de que pudo ser un autoatentado, no porque él se lo haya fabricado sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros, no lo descarto. Lo vamos a denunciar si tenemos las pruebas”, dijo el presidente de la República.

Además, se mostró confiado en que la Fiscalía de la CDMX podrá llevar a cabo la investigación y descartó que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República.

Líderes de la oposición, como Santiago Creel consideraron que “la respuesta y actitud del presidente López Obrador es inaceptable y reprobable cuando sucede un hecho tan grave en contra de un periodista; la crítica a su trabajo y contenido es gravísimo en todos los sentidos. Mi plena solidaridad con Ciro Gómez Leyva y todo el gremio periodístico”.

