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David Faitelson respalda a Amaury Vergara tras desacuerdo en la concentración de jugadores de la Selección Mexicana

El dueño de Chivas volvió a llamar a sus jugadores para que concentraran con el club Rojiblanco

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Amaury Morales convocó a sus jugadores para concentrar nuevamente con Chivas y no con la Selección Mexicana (Imagen Ilustrativa Infobae)
Amaury Morales convocó a sus jugadores para concentrar nuevamente con Chivas y no con la Selección Mexicana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nueva controversia rodea al futbol mexicano tras la decisión de Toluca de incluir a Jesús Gallardo y Alexis Vega en la convocatoria para la Semifinal de vuelta de la Concachampions Cup 2026.

El conflicto surge porque la Federación Mexicana de Futbol y los clubes de la Liga MX habían pactado otorgar un periodo de descanso a los futbolistas seleccionados para su posterior concentración en el CAR, preparatoria para la próxima Copa del Mundo.

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Según este acuerdo, los jugadores solo pueden participar hasta la última fecha del Clausura 2026 y, en el caso de equipos que continúan en la Concacaf, únicamente tienen autorización para disputar la Semifinal de ida.

Jugadores de la Selección Mexicana de Futbol abrazados en círculo en el campo. Visten camisetas verdes con patrones. Se ven números como 19 y nombre A. González
Los jugadores de la Selección Mexicana de Futbol se unen en un abrazo grupal en el campo de juego, mostrando cohesión y espíritu de equipo. (Selección mexicana de Futbol: facebook)

Faitelson respalda a Amaury Vergara

El primero en alzar la voz tras romper este acuerdo fue Amaury Vergara, quien expresó su inconformidad en su cuenta de X (antes Twitter). El presidente de Chivas escribió que indicó a sus jugadores volver a concentrar en las instalaciones de Verde Valle.

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“Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club”, indicó Amaury.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

David Faitelson aprovechó la misma plataforma para mostrar su respaldo al dueño de Guadalajara y destacó que el acuerdo era que todos los clubes se comprometían a apoyar a la Selección Mexicana.

“Se armó la de Troya. El dueño de Chivas pide a sus futbolistas que regresen al club y que no reporten con la Selección Mexicana. Amaury Vergara tiene toda la razón: la promesa era que todos los clubes se comprometían”.

David Faitelson aprovechó la misma plataforma para mostrar su respaldo al dueño de Guadalajara y destacó que el acuerdo era que todos los clubes se comprometían a apoyar a la Selección Mexicana (captura de pantalla)
David Faitelson aprovechó la misma plataforma para mostrar su respaldo al dueño de Guadalajara y destacó que el acuerdo era que todos los clubes se comprometían a apoyar a la Selección Mexicana (captura de pantalla)

Jugadores de la Liga MX convocados a la Selección Mexicana que irán al Mundial 2026

La semana pasada Javier Aguirre reveló la lista de jugadores de la Liga MX que estarán en la próxima justa mundialista y que concentrarán en el CAR días antes previo a la Copa del Mundo.

Porteros

  • Raúl Rangel | Guadalajara
  • Carlos Acevedo | Santos Laguna

Defensas

  • Israel Reyes | América
  • Jesús Gallardo | Toluca

Mediocampo

  • Érik Lira | Cruz Azul
  • Brian Gutiérrez | Guadalajara
  • Gilberto Mora | Tijuana
  • Luis Romo | Chivas
  • Roberto Alvarado | Chivas

Delanteros

  • Armando González | Guadalajara
  • Alexis Vega | Toluca
  • Guillermo Martínez | Pumas

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