Osmar Olvera apunta a Centroamericanos tras brillar en China: “Me siento muy motivado”

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Este lunes, la selección mexicana de clavados regresó a la Ciudad de México tras su participación en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026, celebrada en Pekín, China, donde obtuvo cinco medallas.

Bajo ese panorama, Osmar Olvera destacó el desempeño del equipo y confirmó que su siguiente objetivo será competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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Resultados en China y balance del equipo mexicano

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El representativo nacional sumó tres preseas de plata y dos de bronce en el certamen organizado por World Aquatics. Entre los resultados, Olvera y Juan Manuel Celaya obtuvieron la plata en trampolín de 3 metros sincronizados con 420.57 puntos.

“Estoy contento. El objetivo en cada competencia es presentarme de la mejor forma, subir al podio, y en esta Súper Final lo logramos”, señaló Osmar tras su llegada al país.

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La segunda medalla de plata llegó en la prueba de equipo mixto de 3 y 10 metros, con la participación de Aranza Vázquez, Alejandra Estudillo, el propio Olvera y Randal Willars, quienes sumaron 422.50 unidades.

En lo individual, el clavadista capitalino consiguió el bronce en trampolín de 3 metros con una puntuación de 480.50, tras superar en eliminación directa a Celaya. Sobre ese duelo, explicó:

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“Antes de competir, hablamos como siempre: es parte del deporte. Nos motivamos a dar espectáculo y hacer lo mejor posible”.

Olvera apunta a Santo Domingo 2026

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Con la mira puesta en su siguiente reto, Osmar expresó su interés en participar por primera vez en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se disputarán del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo.

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“Me siento muy motivado, porque nunca he participado en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Es un evento que me ilusiona mucho; la mentalidad siempre es la misma: salir a ganar, dar lo mejor y poner a México en lo más alto”, afirmó.

El clavadista también destacó su rendimiento en China, donde logró superar la barrera de los 500 puntos en rondas previas.

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“En la preliminar y semifinal realicé clavados muy buenos, superé los 500 puntos y eso me deja contento. Vamos por buen camino”, concluyó.