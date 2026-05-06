Cheesecake invertido: la receta que transforma un clásico en una experiencia diferente

El cheesecake invertido presenta la base de galleta en la parte superior, aportando contraste visual y textura a este postre clásico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este cheesecake invertido ofrece una versión creativa de un postre ampliamente conocido, al cambiar el orden tradicional de sus capas. La base de galleta, en lugar de quedar abajo, aparece en la parte superior tras desmoldarlo, aportando un contraste visual y de textura que lo vuelve atractivo desde el primer momento.

La propuesta mantiene la esencia del cheesecake clásico: una mezcla cremosa, suave y ligeramente dulce, acompañada por el toque crujiente de la galleta. Sin embargo, el giro en su armado permite una presentación distinta sin alterar los ingredientes ni complicar el proceso.

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Ideal para reuniones o como un postre especial, esta receta logra equilibrio entre sabor y apariencia. Su preparación es sencilla y el resultado final destaca por su consistencia firme y su acabado uniforme, pensado para servirse frío.

Ingredientes y base del cheesecake invertido

Invertir la disposición de las capas permite una presentación diferente y atractiva sin complicar la preparación del cheesecake. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El punto de partida es una base de galleta que, en este caso, se coloca primero en el molde. Este detalle es clave, ya que al final será la capa visible que coronará el postre tras voltearlo.

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El relleno requiere una mezcla homogénea para lograr una textura cremosa sin grumos. Es importante integrar bien cada ingrediente para asegurar una cocción pareja.

Ingredientes

200 g de galletas tipo María

100 g de mantequilla derretida

400 g de queso crema

200 ml de crema para batir

150 g de azúcar

3 huevos

1 cucharadita de vainilla

Preparación paso a paso

Invertir la disposición de las capas permite una presentación diferente y atractiva sin complicar la preparación del cheesecake. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elaboración comienza con la base, que se presiona firmemente en el molde. Este paso garantiza que, al invertirse, conserve su forma y aporte firmeza al conjunto.

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El relleno se prepara integrando los ingredientes de forma gradual. Evitar el exceso de batido ayuda a mantener una textura adecuada durante el horneado.

Preparación

Triturar las galletas y mezclar con la mantequilla

Colocar la mezcla en el fondo del molde y presionar

Batir el queso crema con el azúcar

Agregar los huevos uno a uno

Incorporar la vainilla y la crema

Verter la mezcla sobre la base

Hornear a 180°C durante 45 minutos

Dejar enfriar y refrigerar mínimo 4 horas

Desmoldar invirtiendo el pastel

Presentación y resultado final

El cheesecake invertido es ideal para reuniones por su acabado uniforme, su sabor equilibrado y su facilidad para desmoldar y servir frío. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez frío, el cheesecake se desmolda con cuidado y se invierte para revelar su característica principal: la base en la parte superior, con un acabado dorado y ligeramente firme.

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El interior mantiene una consistencia suave y uniforme, lo que facilita el corte y mejora la experiencia al servir. Cada porción combina la cremosidad del relleno con el toque crujiente de la galleta.

Este cheesecake invertido se convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan renovar un clásico sin alterar su sabor. Su presentación sencilla pero distinta lo hace destacar en cualquier ocasión.

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