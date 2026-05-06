Liga MX en vivo: todos los encuentros, horarios y transmisiones de los cuartos de final de vuelta del Clausura 2026

Los Pumas llevan la ventaja por posición en la tabla, sin embargo, tendrán que frenar al América quien a pesar de su mal torneo, quieren meterse en las semifinales a como de lugar. (REUTERS/Henry Romero)

La Liga MX es el máximo torneo de fútbol profesional dentro del país y cada semana 18 equipos se enfrentan entre sí en nueve partidos dónde todo puede pasar: desde un enfrentamiento de alta intensidad con muchos goles, hasta la caída de uno de los mejores equipos del campeonato contra un club que está peleando evitar pagar la multa por el “descenso”.

Sigue de cerca todas las acciones del futbol mexicano que actualmente se posiciona como una de las mejores ligas del continente americano, plagada de estrellas que hace unos años la rompieron en el Viejo Continente y actualmente portan los colores de un club mexicano como: Sergio Canales en Rayados, André-Pierre Gignac con Tigres, Paulinho con Toluca, entre otros.

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A continuación te compartimos toda la información que necesitas saber: horarios, transmisiones y estadios en dónde se jugará cada uno de los partidos de esta jornada.

Aquí se verán los partidos de vuelta de los cuartos de final de la liguilla del fútbol mexicano

El club Toluca ha realizado una fuerte inversión en las últimas temporadas, dando como resultado un bicampeonato de liga. (X/ @TolucaFC)

Guadalajara - Tigres UANL

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Fecha: 09/05/2026

Hora: 19:07

Estadio: Akron

Transmisión: Prime Video

Cruz Azul FC - Atlas FC

Fecha: 09/05/2026

Hora: 21:15

Estadio: Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 5, ViX Premium, TUDN y Layvtime

Pachuca - Toluca

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Fecha: 10/05/2026

Hora: 17:00

Estadio: Hidalgo

Transmisión: FOX One

Pumas UNAM - CF América

Fecha: 10/05/2026

Hora: 19:15

Estadio: Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 7 - TV Azteca, Canal 5, ViX Premium, TUDN y Layvtime

Eliminación del Play in a partir del Clausura 2026

Los Pumas UNAM son uno de los clubes históricos del futbol mexicano, sin embargo, en los últimos años han quedado a deber un campeonato con su afición. (Alfredo ESTRELLA/AFP)

Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol confirmó que no se contemplará la ronda de Play-In en esta nueva edición del futbol mexicano, lo que permitirá que la fase final no se extienda varias semanas adicionales, regresando al formato original de clasificación a la Liguilla.

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Para esta edición, el sistema de clasificación recuperará el formato tradicional anterior al Play-In: los ocho equipos con mayor puntuación al término de la temporada regular accederán directamente.

Los clubes ubicados entre el primer y cuarto puesto gozarán de la ventaja de cerrar la serie de cuartos de final como locales.

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La Liguilla del Torneo Clausura 2026 comenzará el 2 de mayo con los encuentros de ida de los cuartos de final. Las semifinales se desarrollarán la semana siguiente y la final se disputará el jueves 21 y el domingo 24 de mayo.

La posible eliminación de este formato de competencia es uno de los temas que se aborda en cada junta de dueños y aunque existen rumores de que para el próximo torneo se regresará al antiguo formato de liguilla, aún no hay un posicionamiento oficial por parte de los directivos.

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