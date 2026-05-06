Hallan siete cuerpos en Tepezalá: Fiscalía de Aguascalientes identifica a seis víctimas

Fiscalía de Aguascalientes reconoce 6 de 7 cuerpos que fueron asesinados de Zacatecas (Verónica Trujillo/FB)

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informó que ya fueron identificadas seis de las siete personas localizadas sin vida el pasado viernes 1 de Mayo, en la comunidad de Mesillas, en el municipio de Tepezalá, a poco más de un kilómetro del límite con Luis Moya, Zacatecas.

Los cuerpos presentaban huellas de violencia y, de acuerdo con los primeros peritajes, todos fallecieron por impactos de arma de fuego.

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Según el reporte oficial de la Dirección de Investigación Pericial, las víctimas identificadas son Frida Michel Muro, de 22 años; Alan Anthony Sifuentes, de 19; Miguel Adán Mena, de 24; José Eduardo Jara, de 41; así como Coral Esmeralda Muñoz Vargas y Manuel de Jesús Jacobo Castrono, de quienes no se detallaron sus edades. Todas las personas eran originarias del estado de Zacatecas.

Falta un cuerpo por identificar

Las víctimas fueron secuestradas en Zacatecas (Prueba En Contrario/FB)

Al cierre del informe, las autoridades señalaron que aún permanece sin identificar uno de los cuerpos, por lo que continúan los análisis correspondientes en el Servicio Médico Forense de la capital de Aguascalientes.

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El hallazgo se registró la mañana del viernes, alrededor de las 8:35 horas, cuando se reportó a los servicios de emergencia la presencia de varios cuerpos sobre la calle 5 de Mayo, en la comunidad de Mesillas. Al arribar al sitio, las autoridades confirmaron que se trataba de siete personas —cinco hombres y dos mujeres— que se encontraban apiladas, semidesnudas y con visibles signos de violencia.

La zona fue asegurada de inmediato por elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y corporaciones de seguridad estatal, quienes implementaron un operativo para resguardar el área mientras peritos realizaban el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios.

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Tras la práctica de las necropsias de ley, los especialistas determinaron que el mecanismo de muerte fue idéntico en todos los casos. El dictamen pericial concluyó que las víctimas fallecieron a causa de heridas penetrantes en cráneo y tórax provocadas por proyectiles de arma de fuego.

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, existe la hipótesis de que los cuerpos fueron trasladados desde el estado de Zacatecas hasta territorio de Aguascalientes, donde finalmente fueron abandonados. No obstante, la Fiscalía estatal indicó que las indagatorias continúan en coordinación con autoridades de entidades vecinas para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

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Este caso ha generado preocupación en la región, particularmente por la cercanía entre ambos estados y el contexto de violencia que afecta algunas zonas limítrofes. Las autoridades no han informado hasta el momento sobre personas detenidas relacionadas con este hecho.

La Fiscalía reiteró su compromiso de continuar con las investigaciones al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda contribuir a las indagatorias.

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El hallazgo en Tepezalá se suma a otros hechos violentos registrados en la región en los últimos meses, lo que refuerza la necesidad de coordinación entre autoridades estatales y federales para combatir la inseguridad y garantizar justicia para las víctimas.