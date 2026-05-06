CURP para extranjeros en México: requisitos, pasos y para qué sirve

Este trámite está disponible para quienes hayan iniciado procedimientos para permanecer en el país bajo una condición de estancia regular y tiene una vigencia de 180 o 365 días naturales. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

La Constancia Temporal de la CURP para extranjeros en México es un documento que permite a personas de nacionalidad distinta a la mexicana obtener de manera provisional una Clave única de Registro de Población.

Este trámite está disponible para quienes hayan iniciado procedimientos para permanecer en el país bajo una condición de estancia regular y tiene una vigencia de 180 o 365 días naturales.

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El Registro Nacional de Población señala que la constancia está dirigida a extranjeros que hayan tramitado su situación migratoria ante el Instituto Nacional de Migración (INM) o la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

Para acceder a este beneficio, la persona extranjera debe demostrar que comenzó el trámite para permanecer legalmente en México, excepto quienes se encuentren bajo la estancia descrita en la fracción III del artículo 52 de la Ley de Migración.

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La constancia es válida hasta que el INM o la COMAR emitan una resolución definitiva sobre la situación migratoria de la persona extranjera.

Durante ese periodo, la CURP temporal permite realizar trámites y acceder a servicios públicos que requieren este documento.

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Requisitos y procedimiento para extranjeros

Entre los requisitos están la identificación oficial, comprobantes expedidos por el INM o la COMAR y, en algunos casos, documentos adicionales que respalden el trámite en curso.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para solicitar la Constancia Temporal de la CURP, se debe presentar la documentación que acredite el inicio del trámite migratorio regular.

Entre los requisitos están la identificación oficial, comprobantes expedidos por el INM o la COMAR y, en algunos casos, documentos adicionales que respalden el trámite en curso.

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El trámite no está disponible para quienes se encuentren en México bajo la condición de estancia conforme a la fracción III del artículo 52 de la Ley de Migración, correspondiente a visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas.

Así, la constancia se otorga únicamente a quienes buscan regularizar su estancia o solicitar protección internacional.

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Pasos para tramitar la Constancia Temporal de la CURP para extranjeros

Acudir al módulo del INM o de la COMAR, según corresponda, y solicitar el trámite.

Presentar identificación oficial vigente.

Entregar documento que acredite haber iniciado el trámite migratorio regular ante el INM o la COMAR.

Proporcionar comprobantes o constancias adicionales que exijan las autoridades según el caso individual.

Esperar la revisión y validación de los documentos por parte de la autoridad.

Recibir la Constancia Temporal de la CURP, que tendrá una vigencia de 180 o 365 días naturales, según el procedimiento migratorio iniciado.

Resolución definitiva y CURP permanente

Este documento acredita la integración formal al sistema de registro nacional y permite acceder sin restricciones a los servicios y derechos que requieren la CURP como identificación oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez que el INM o la COMAR determinan de manera definitiva la situación migratoria del extranjero, la persona puede solicitar la CURP permanente.

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Este documento acredita la integración formal al sistema de registro nacional y permite acceder sin restricciones a los servicios y derechos que requieren la CURP como identificación oficial.

La CURP permanente solo se otorga tras una resolución favorable del trámite migratorio y debe solicitarse directamente ante la autoridad que haya emitido la resolución, ya sea el INM o la COMAR.

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Número de refugiados en México desde años previos

En los últimos cinco años, México ha recibido aproximadamente 500 mil solicitudes de asilo, con una tasa de reconocimiento superior al 60%, de acuerdo con datos oficiales de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Solamente en 2025, se registraron más de 58.800 nuevas solicitudes, principalmente de personas procedentes de Cuba (28.700), Venezuela (12.100) y Haití (7.000).

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Durante 2024, más de 78.900 personas solicitaron asilo en México, siendo Honduras el país de origen con mayor número de solicitantes.

En 2023, 140 mil personas provenientes de más de 110 nacionalidades solicitaron asilo, marcando un nuevo récord para el país.

Estos datos reflejan el aumento sostenido de la población extranjera en situación de refugio o solicitud de protección internacional en México.

La tendencia refleja un contexto regional de incremento en los flujos migratorios y desplazamientos forzados en América Latina y el Caribe, según informes de ACNUR y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).