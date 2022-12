De tildar a Yasmín Esquivel de “manipuladora” a llamar “ratera” a Delfina Gómez: los pleitos de Javier Lozano en 2022

En la lista de adversarios que Lozano tundió este año también figuran el mandatario federal; el diputado Fernández Noroña; la vocera de “Quién es quién en las mentiras” y la senadora Citlalli Hernández. (Foto: Jovani Perez/Infobae)

Entre ácidos e irónicos comentarios se fue el 2022 de Javier Lozano Alarcón, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), y férreo opositor a la administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Y es que desde su cuenta de twitter, el miembro del blanquiazul ha lanzado duros señalamientos y ofensivas a miembros y simpatizantes de la autodenominada “Cuarta Transformación (4T)”.

Yasmín Esquivel

Una de las figuras políticas que ha concentrado la atención del panista en últimas fechas es la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien este mes fue acusada de presuntamente haber plagiado su tesis.

La licenciada que además es aspirante a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se ha ganado más de un tuit en su contra emitido desde la cuenta oficial del diputado.

De un “tiene que largarse” a ser tildada de “corrupta” y “manipuladora”, Lozano no se ha limitado a ir en contra de Esquivel Mossa, incluso en tono irónico ha asegurado que le haría llegar un “regalo” a la ministra, se trata de la obra de Umberto Eco: Cómo se hace una tesis.

“Corrupta, incompetente, tramposa, manipuladora y víctima de su propia perversidad. Que le crea su argumento el presidente AMLO y su contratista. Yo, no. Pero, seguramente Arturo Zaldívar saldrá en su defensa. Punta de miserables y corruptos”, escribió el pasado 26 de diciembre.

Contra los simpatizantes de la 4T

En la lista de adversarios que Lozano tundió este año también figuran el diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña; la aspirante a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez; la vocera de “Quién es quién en las mentiras”, Elizabeth García Vilchis y la senadora Citlalli Hernández.

Fue en noviembre cuando el también ex Secretario de Trabajo y Previsión Social se lanzó contra la encargada de dirigir la sección “Quién es Quién en la Mentiras”, luego de que Vilchis García lo mencionara en la conferencia matutina por haber compartido una noticia falsa en su Twitter y lo tirldara de ser “el ajonjolí de todos los moles”.

“Agradezco a este par de inútiles la publicidad gratuita que me brindan desde sus infames mañaneras”, escribió en su cuenta de Twitter. Bien que me identifiquen como ‘ajonjolí de todos los moles’, eso es ser multitask, no como ustedes, que ni leer saben”, atajó.

Un mes después, el panista volvió a arremeter con otra simpatizante y además abanderada de la 4T, se trata de Delfina Gómez, quien actualmente es aspirante a la gubernatura del Estado de México y que recientemente compartió un video en el que agradeció a sus padres por los valores que le fueron heredados. Dicho material bastó para que Javier Lozano se lanzara en contra de la morenista.

“Ya lo creo. Sus padres le enseñaron a volarse el 10% de los sueldos de sus trabajadores. Ratera”, arremetió.

No se critica que haga sus compras ahí. De hecho, a mí me encanta esa tienda de autoservicio. Lo que es criticable y deleznable es la hipocresía de esta gente. NO predican con el ejemplo. Vulgares populistas y demagogos. https://t.co/kP8bpE052T — 𝐉𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐨𝐳𝐚𝐧𝐨 𝐀. (@JLozanoA) November 2, 2022

Lozano vs AMLO

En este año, Lozano también ha aprovechado cada oportunidad para expresarse en contra del gobierno federal.

Por ejemplo, en octubre y en el marco de la tragedia ocurrida en Corea del Sur, el Jefe del Ejecutivo emitió un mensaje en solidaridad con las familias de las 153 personas que fallecieron durante la estampida humana, misma que se suscitó en medio de las celebraciones de Halloween en el país asiatico.

Lo expresado por López Obrador fue reprochado por Lozano Alarcón, quien cuestionó al mandatario sobre si también tenía un mensaje para las familias de los mexicanos que perdieron la vida en la última semana de octubre.

“¿Algún mensaje para los familiares y para el país entero por los 520 mexicanos que perdieron la vida, tan solo en los últimos seis días, a manos del crimen? Pinch* candil de la calle”, escribió.

Cabe señalar que el diputado no se ha limitado a condenar los actos de violencia que han sido perpetrados en el país en los últimos cuatro años, sino que también ha criticado en diversas ocasiones la estrategia de seguridad, de hecho, en fechas recientes —y luego de que AMLO visitara Sinaloa— acusó al mandatario de ir a “darle el abrazo navideño a la gente buena del triángulo dorado”.

Cabe recordar que el “triángulo dorado” es el nombre que recibe la zona comprende los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango y ha sido señalada como la cuna del Cártel de Sinaloa, además de ser identificada como territorio de cultivo de amapola y marihuana.

Es un perfecto inútil. No “bautizas” un movimiento político en un Estado laico. Cosa de leer el 40 constitucional. El humanismo es propio de @AccionNacional no de esta secta de fanáticos y corruptos. Urge que se larguen. #AmloFracasoPresidencial #MarchaDelAcarreo https://t.co/4RIo6t556u — 𝐉𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐨𝐳𝐚𝐧𝐨 𝐀. (@JLozanoA) November 29, 2022

Por otro lado, Lozano también ha reaccionado a situaciones triviales, como la ocasión en que, tras la victoria de Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022, el panista se lanzó contra AMLO luego de que el mandatario expresó sus felicitaciones a la nación de la plata.

“Esperábamos con ansia su sesudo comentario. Gracias. Nos tenía con el Jesús en la boca. Mam*n”

