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Afición de Tigres estalla contra Marcelo Flores en la semifinal de Concachampions

Errores en la toma de decisiones y poca precisión ofensiva marcaron la actuación de Flores

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(Nick Iwanyshyn/The Canadian Press vía AP)
(Nick Iwanyshyn/The Canadian Press vía AP)

La afición de Tigres hizo sentir su molestia con Marcelo Flores durante la semifinal de vuelta de la Concacaf Champions Cup frente a Nashville SC, en el Estadio Universitario.

El joven futbolista fue abucheado al salir de cambio tras una noche complicada en la que no logró marcar diferencia.

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Una noche cuesta arriba para Marcelo Flores

(Captura de pantalla / X)
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Flores arrancó como titular, pero nunca logró meterse de lleno en el partido. Perdió balones en zonas peligrosas y batalló para tomar buenas decisiones en el último tercio, lo que terminó por desesperar tanto a sus compañeros como a la tribuna.

Incluso en una de las jugadas, Jesús Angulo tuvo que intervenir para apagar el peligro tras una pérdida en la salida.

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En ofensiva, el ex del Arsenal tampoco encontró claridad: falló en el uno contra uno, tuvo controles largos y dejó escapar opciones que pudieron ser importantes para su equipo.

El Volcán se hizo sentir

(Captura de pantalla / X)
(Captura de pantalla / X)

Desde antes del arranque ya había señales de inconformidad con el futbolista de 22 años. Cuando se anunció la alineación, su nombre generó reacciones divididas, pero con el paso de los minutos la paciencia se agotó en las gradas.

Para el segundo tiempo, el técnico Guido Pizarro decidió mover sus piezas. Al anunciarse la salida de Flores, el Estadio Universitario se llenó de abucheos, mientras que la entrada de “Chicha” Sánchez fue recibida con aplausos.

La reacción también se trasladó a redes sociales, donde el desempeño del atacante fue duramente cuestionado.

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