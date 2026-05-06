México

Concierto gratuito de Amanda Miguel por el Día de las Madres: fecha, lugar y rutas para llegar

La intérprete de clásicos como “Él me mintió” y “Castillos” será parte de los espectáculos organizados para el 10 de mayo en Edomex

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La cantante argentina recuperó la maleta que había reportado como robada
La cantante argentina recuperó la maleta que había reportado como robada - crédito @yoamandamiguel / Instagram

El Día de las Madres tendrá un festejo masivo en el Estado de México con la presentación gratuita de Amanda Miguel, quien confirmó su participación en un evento abierto al público que promete convocar a miles de asistentes.

La intérprete de clásicos como “Él me mintió” y “Castillos” será parte de los espectáculos organizados para el 10 de mayo, una de las fechas más significativas para las familias mexicanas. Su concierto se perfila como uno de los eventos estelares dentro de la agenda cultural del centro del país.

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Fecha, lugar y horario del concierto

La cita será el próximo domingo 10 de mayo en la Explanada Municipal de Ecatepec. De acuerdo con la información difundida en redes sociales, el show iniciará a las 17:00 horas, por lo que se recomienda llegar con anticipación para asegurar un buen lugar.

El acceso será completamente gratuito, lo que incrementa la expectativa de asistencia, especialmente por tratarse de una artista con trayectoria consolidada y reconocimiento intergeneracional.

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El acceso será completamente gratuito, lo que incrementa la expectativa de asistencia.
El acceso será completamente gratuito, lo que incrementa la expectativa de asistencia.

Cómo llegar al evento

La explanada municipal de Ecatepec se ubica en una de las zonas más transitadas del municipio, con diversas opciones de acceso:

  • Transporte público: Se puede llegar mediante rutas de transporte colectivo que conectan con estaciones del Metro y Mexibús cercanas. Una opción común es descender en estaciones del Mexibús Línea 1 y tomar transporte local hacia el centro de Ecatepec.
  • Automóvil: Para quienes opten por vehículo particular, se recomienda considerar avenidas principales como Vía Morelos o Avenida Central, además de prever tiempo extra por posibles congestionamientos.
  • Apps de movilidad: Servicios de transporte privado también operan en la zona, aunque la alta demanda podría elevar tiempos de espera.

Recomendaciones ante el calor

El evento se realizará en un contexto de altas temperaturas en la zona centro del país, por lo que autoridades sugieren tomar precauciones básicas para evitar afectaciones:

  • Mantenerse hidratado
  • Usar protector solar
  • Vestir ropa ligera y de colores claros
  • Protegerse con gorra o sombrero
  • Utilizar calzado cómodo
  • Identificar zonas con sombra

Una figura clave de la música en español

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Amanda Miguel se mantiene como una de las voces más representativas de la balada romántica. Su estilo intenso y su presencia escénica la han convertido en referente para distintas generaciones. Tras la muerte de Diego Verdaguer en 2022, la artista ha continuado activa con giras y proyectos musicales.

El concierto en Ecatepec se suma a una serie de celebraciones públicas por el Día de las Madres, consolidándose como una de las opciones gratuitas más atractivas para quienes buscan festejar con música en vivo.

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