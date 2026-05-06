La dura crítica de Javier Alarcón sobre la concentración de jugadores a la Selección Mexicana: “Hay más seriedad en el recreo de un Kinder”

Javier Alarcón criticó a los directivos de la Selección Mexicana y a los dueños de los equipos de la Liga luego de que no se respetara el acuerdo sobre los jugadores convocados de cara al Mundial 2026. (Jovani Pérez)

Javier Alarcón criticó a los directivos de la Selección Mexicana y a los dueños de los equipos de la Liga luego de que no se respetara el acuerdo sobre los jugadores convocados de cara al Mundial 2026.

La polémica surge tras el llamado de Jesús Gallardo y Alexis Vega con Toluca de cara a la Semifinal de vuela de la Concacaf Champions Cup.

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Según se había estipulado en un principio, los jugadores de la liga local solo pueden participar hasta la última fecha del Clausura 2026 y, en el caso de equipos que continúan en la Concacaf, únicamente tienen autorización para disputar la Semifinal de ida.

Foto de archivo del mediocampista Gilberto Mora durante un partido amistoso entre las selecciones de México y Uruguay. Estadio Corona, Torreón, México. 15 de noviembre de 2025. REUTERS/Henry Romero

La falta de seriedad entre los dirigentes quedó en evidencia, según el reconocido periodista deportivo Alarcón, al denunciar que los acuerdos y reglamentos no reciben el respeto que merecen.

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“Ahora prestan a los jugadores del Toluca para la Concacaf. ¿Y si se lesionan? Van a salir con: ‘es q el torneo internacional‘. No respetan ni acuerdos de palabra ni reglamentos. Hay más seriedad en el recreo de un Kinder", escribió el periodista.

La falta de seriedad entre los dirigentes quedó en evidencia, según el reconocido periodista deportivo Alarcón, al denunciar que los acuerdos y reglamentos no reciben el respeto que merecen (captura de pantalla)

Amaury Vergara alza la voz tras el desacuerdo de convocados a la Selección Mexicana

El primero en alzar la voz tras romper este acuerdo fue Amaury Vergara, quien expresó su inconformidad en su cuenta de X (antes Twitter). El presidente de Chivas escribió que indicó a sus jugadores volver a concentrar en las instalaciones de Verde Valle.

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“Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club”, indicó Amaury.

(Captura de pantalla)

Jugadores de la Liga MX convocados a la Selección Mexicana que irán al Mundial 2026

La semana pasada Javier Aguirre reveló la lista de jugadores de la Liga MX que estarán en la próxima justa mundialista y que concentrarán en el CAR días antes previo a la Copa del Mundo.

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Porteros

Raúl Rangel | Guadalajara

Carlos Acevedo | Santos Laguna

Defensas

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Israel Reyes | América

Jesús Gallardo | Toluca

Mediocampo

Érik Lira | Cruz Azul

Brian Gutiérrez | Guadalajara

Gilberto Mora | Tijuana

Luis Romo | Chivas

Roberto Alvarado | Chivas

Delanteros

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Armando González | Guadalajara

Alexis Vega | Toluca

Guillermo Martínez | Pumas

Hasta el momento, ni la Selección Nacional de México ni la FMF han publicado ningún comunicado sobre la polémica decisión que favoreció a los Diablos Rojos de Toluca. Circulan rumores sobre la posibilidad de que otros equipos involucrados, como América con Israel Reyes, Cruz Azul con Erik Lira y Pumas con Guillermo Martínez, adopten la misma postura que Chivas y soliciten la reincorporación de sus jugadores para disputar los partidos de vuelta en la liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.