México Deportes

La dura crítica de Javier Alarcón sobre la concentración de jugadores a la Selección Mexicana: “Hay más seriedad en el recreo de un Kinder”

La polémica surgió tras el llamado de Jesús Gallardo y Alexis Vega con Toluca de cara a la Semifinal de vuela de la Concacaf Champions Cup

Guardar
Google icon
Javier Alarcón mostró su preocupación por la delantera de Cruz Azul (Jovani Pérez)
Javier Alarcón criticó a los directivos de la Selección Mexicana y a los dueños de los equipos de la Liga luego de que no se respetara el acuerdo sobre los jugadores convocados de cara al Mundial 2026. (Jovani Pérez)

Javier Alarcón criticó a los directivos de la Selección Mexicana y a los dueños de los equipos de la Liga luego de que no se respetara el acuerdo sobre los jugadores convocados de cara al Mundial 2026.

La polémica surge tras el llamado de Jesús Gallardo y Alexis Vega con Toluca de cara a la Semifinal de vuela de la Concacaf Champions Cup.

PUBLICIDAD

Según se había estipulado en un principio, los jugadores de la liga local solo pueden participar hasta la última fecha del Clausura 2026 y, en el caso de equipos que continúan en la Concacaf, únicamente tienen autorización para disputar la Semifinal de ida.

Foto de archivo del mediocampista Gilberto Mora durante un partido amistoso entre las selecciones de México y Uruguay. Estadio Corona, Torreón, México. 15 de noviembre de 2025. REUTERS/Henry Romero
Foto de archivo del mediocampista Gilberto Mora durante un partido amistoso entre las selecciones de México y Uruguay. Estadio Corona, Torreón, México. 15 de noviembre de 2025. REUTERS/Henry Romero

La falta de seriedad entre los dirigentes quedó en evidencia, según el reconocido periodista deportivo Alarcón, al denunciar que los acuerdos y reglamentos no reciben el respeto que merecen.

PUBLICIDAD

“Ahora prestan a los jugadores del Toluca para la Concacaf. ¿Y si se lesionan? Van a salir con: ‘es q el torneo internacional‘. No respetan ni acuerdos de palabra ni reglamentos. Hay más seriedad en el recreo de un Kinder", escribió el periodista.

La falta de seriedad entre los dirigentes quedó en evidencia, según el reconocido periodista deportivo Alarcón, al denunciar que los acuerdos y reglamentos no reciben el respeto que merecen (captura de pantalla)
La falta de seriedad entre los dirigentes quedó en evidencia, según el reconocido periodista deportivo Alarcón, al denunciar que los acuerdos y reglamentos no reciben el respeto que merecen (captura de pantalla)

Amaury Vergara alza la voz tras el desacuerdo de convocados a la Selección Mexicana

El primero en alzar la voz tras romper este acuerdo fue Amaury Vergara, quien expresó su inconformidad en su cuenta de X (antes Twitter). El presidente de Chivas escribió que indicó a sus jugadores volver a concentrar en las instalaciones de Verde Valle.

“Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club”, indicó Amaury.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Jugadores de la Liga MX convocados a la Selección Mexicana que irán al Mundial 2026

La semana pasada Javier Aguirre reveló la lista de jugadores de la Liga MX que estarán en la próxima justa mundialista y que concentrarán en el CAR días antes previo a la Copa del Mundo.

Porteros

  • Raúl Rangel | Guadalajara
  • Carlos Acevedo | Santos Laguna

Defensas

  • Israel Reyes | América
  • Jesús Gallardo | Toluca

Mediocampo

  • Érik Lira | Cruz Azul
  • Brian Gutiérrez | Guadalajara
  • Gilberto Mora | Tijuana
  • Luis Romo | Chivas
  • Roberto Alvarado | Chivas

Delanteros

  • Armando González | Guadalajara
  • Alexis Vega | Toluca
  • Guillermo Martínez | Pumas

Hasta el momento, ni la Selección Nacional de México ni la FMF han publicado ningún comunicado sobre la polémica decisión que favoreció a los Diablos Rojos de Toluca. Circulan rumores sobre la posibilidad de que otros equipos involucrados, como América con Israel Reyes, Cruz Azul con Erik Lira y Pumas con Guillermo Martínez, adopten la misma postura que Chivas y soliciten la reincorporación de sus jugadores para disputar los partidos de vuelta en la liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

Google icon

Temas Relacionados

Javier AlarcónFederación Mexicana de FutbolSelección MexicanaConvocatoriaSelección Mexicana Mundial 2026Mundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Afición de Tigres estalla contra Marcelo Flores en la semifinal de Concachampions

Errores en la toma de decisiones y poca precisión ofensiva marcaron la actuación de Flores

Afición de Tigres estalla contra Marcelo Flores en la semifinal de Concachampions

David Faitelson respalda a Amaury Vergara tras desacuerdo en la concentración de jugadores de la Selección Mexicana

El dueño de Chivas volvió a llamar a sus jugadores para que concentraran con el club Rojiblanco

David Faitelson respalda a Amaury Vergara tras desacuerdo en la concentración de jugadores de la Selección Mexicana

Amaury Vergara rompe con la Selección Mexicana: Chivas retira a sus convocados tras polémico permiso a Toluca

La decisión de Amaury Vergara se produjo luego de que Javier Aguirre autorizó a Toluca utilizar a Alexis Vega y Jesús Gallardo en Concachampions

Amaury Vergara rompe con la Selección Mexicana: Chivas retira a sus convocados tras polémico permiso a Toluca

Selección de Australia adelanta su preparación para el Mundial 2026

El conjunto australiano se convirtió en la primera selección nacional en arrancar una concentración del Mundial

Selección de Australia adelanta su preparación para el Mundial 2026

Este es el jugador de América que el Piojo Herrera quiere sumar al Atlante

El estratega dejó clara su intención de reforzar la defensa azulgrana con el joven, quien buscaría minutos tras un paso irregular con André Jardine

Este es el jugador de América que el Piojo Herrera quiere sumar al Atlante
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dron arroja volantes contra chef y empresario en Culiacán que organizó “Carnita asada por la paz”: lo vinculan con la Reina del Pacífico

Dron arroja volantes contra chef y empresario en Culiacán que organizó “Carnita asada por la paz”: lo vinculan con la Reina del Pacífico

Cae “Don Ramón”, líder de Los Linos en Morelos: operativo dejó dos agentes de la SSPC lesionados y un criminal abatido

Hallan siete cuerpos en Tepezalá: Fiscalía de Aguascalientes identifica a seis víctimas

De Alejandro Flores Cacho a “El Tololoche”: 5 narcopilotos del brazo aéreo del Cártel de Sinaloa

De restaurantes a clubes: las empresas que Alejandro Flores Cacho y su esposa usaron para lavar dinero del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Concierto gratuito de Amanda Miguel por el Día de las Madres: fecha, lugar y rutas para llegar

Concierto gratuito de Amanda Miguel por el Día de las Madres: fecha, lugar y rutas para llegar

Christian Nodal reaparece en redes sociales como “El Forajido” y publica misteriosas fotos

Con albures y memes, así celebra ARMY la llegada de BTS a México

Victoria Kühne, pareja de Cristian Castro, fue hospitalizada de emergencia: este es su estado de salud

Alana Flores rompe el silencio y revela que no descarta pelea con Millica

DEPORTES

La dura crítica de Javier Alarcón sobre la concentración de jugadores a la Selección Mexicana: “Hay más seriedad en el recreo de un Kinder”

La dura crítica de Javier Alarcón sobre la concentración de jugadores a la Selección Mexicana: “Hay más seriedad en el recreo de un Kinder”

Liga MX en vivo: todos los encuentros, horarios y transmisiones de esta jornada

Afición de Tigres estalla contra Marcelo Flores en la semifinal de Concachampions

David Faitelson respalda a Amaury Vergara tras desacuerdo en la concentración de jugadores de la Selección Mexicana

Amaury Vergara rompe con la Selección Mexicana: Chivas retira a sus convocados tras polémico permiso a Toluca