¿Otra fiesta de XV años? Alcalde de Alvarado, Veracruz organiza celebración mientras colonias enfrentan apagones

(Mejorada con IA)

Mientras colonias del municipio de Alvarado, Veracruz, reportaban cortes de energía eléctrica prolongados, su alcalde, Alberto “Beto” Cobos, celebró presuntamente los XV años de su hija con un evento de temática circense que circuló ampliamente en redes sociales durante los primeros días de mayo de 2026.

Las imágenes y videos del festejo mostraron carpas gigantes, iluminación profesional y espectáculos en vivo, lo que generó una ola de críticas entre usuarios de internet y habitantes del municipio que en ese mismo periodo enfrentaban los efectos de los apagones: calor extremo, alimentos echados a perder y actividades cotidianas interrumpidas.

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@rodrigo_dector

La justificación del alcalde: “Me hicieron descuentos”

Ante la viralización del evento, Cobos salió a dar explicaciones a través de redes sociales. El funcionario aseguró que la fiesta no implicó un gasto excesivo porque los proveedores le otorgaron descuentos significativos, lo que habría permitido un montaje de esas características a un costo menor al aparente.

El alcalde no detalló montos ni presentó documentos que respaldaran su versión. Tampoco aclaró si los recursos utilizados provenían de su patrimonio personal o de otro origen.

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Un patrón que se repite: fiestas costosas entre figuras vinculadas a Morena

El caso de Cobos se suma a otros eventos similares que han generado controversia en los últimos meses:

Juan Carlos Guerrero , contratista de Pemex en Tabasco, organizó los XV años de su hija con un gasto que medios locales estimaron en más de 50 millones de pesos.

Bertha Ahued, diputada de Morena por Veracruz, fue señalada por la celebración de una “pre-boda” de su hija en España con un costo aproximado de 7 millones de pesos.

Estos casos han reabierto el debate sobre la congruencia entre el discurso de “austeridad republicana” que impulsa el movimiento político en el gobierno federal y las celebraciones privadas de figuras ligadas a ese mismo círculo.

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La crisis eléctrica en Alvarado, el contexto del festejo

Vecinos de distintas colonias de Alvarado han denunciado en semanas recientes fallas recurrentes en el suministro de energía eléctrica, situación que se agrava con las altas temperaturas registradas en la región durante la temporada de calor.

La coincidencia en tiempo entre los apagones reportados y la celebración privada del edil fue el detonante principal de las críticas en redes sociales, donde cientos de usuarios cuestionaron la pertinencia del evento en ese contexto específico.

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@rodrigo_dector

Sin respuesta sobre la situación eléctrica del municipio

Hasta el momento de la publicación de esta nota, el alcalde Cobos no había emitido ningún pronunciamiento público sobre las acciones del municipio para atender la crisis de suministro eléctrico en las colonias afectadas. Su única comunicación reciente en redes sociales fue la relacionada con la justificación de los gastos de la fiesta.

La CFE tampoco había informado sobre un plan de atención específico para Alvarado en el corto plazo.

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