Pensión Mujeres Bienestar 2026: cuáles son todas las beneficiarias que cobran su pago hoy miércoles 6 de mayo

Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar continuarán este miércoles 6 de mayo y a continuación te decimos qué beneficiarias recibirán el depósito del programa el día de hoy.
La entrega de los recursos corresponde al tercer bimestre del año que es mayo-junio y es de 3 mil 100 pesos. El dinero se puede retirar de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.
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Cabe recordar que el programa comenzó a implementarse desde principios de 2025, está disponible en las 32 entidades de la República Mexicana y va dirigido a mujeres de 60 a 64 años de edad. Al cumplir 65 años, estas beneficiarias pasarán a ser automáticamente derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
¿Qué beneficiarias reciben la pensión este miércoles 6 de mayo?
De acuerdo con el calendario oficial de pagos, las beneficiarias que reciben la Pensión Mujeres Bienestar hoy miércoles 6 de mayo son aquellas cuyo primer apellido inicia con la letra C.
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Para quienes buscan información sobre sus depósitos, la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar ofrece acceso inmediato a saldos y movimientos desde dispositivos Android o iOS, tras descargarla en Google Play Store o App Store. La plataforma digital asegura la protección de los datos y agiliza la consulta.
Además, el calendario oficial permite a los beneficiarios identificar el día exacto en que recibirán el monto de las pensiones, lo que facilita la planificación de sus gastos y aclara inquietudes sobre la disponibilidad de fondos.
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Finalmente, los usuarios que prefieren una alternativa presencial pueden acudir a los cajeros automáticos de las sucursales del Banco del Bienestar y, tras insertar la tarjeta, consultar su saldo siguiendo las instrucciones del sistema.
Calendario completo de pagos
Los depósitos se llevarán a cabo del lunes 4 al miércoles 27 de mayo.
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- Letra A | lunes 4 de mayo de 2026
- Letra B | martes 5 de mayo de 2026
- Letra C | miércoles 6 de mayo de 2026
- Letra C | jueves 7 de mayo de 2026
- Letras D, E, F | viernes 8 de mayo de 2026
- Letra G | lunes 11 de mayo de 2026
- Letra G | martes 12 de mayo de 2026
- Letras H, I, J, K | miércoles 13 de mayo de 2026
- Letra L | jueves 14 de mayo de 2026
- Letra M | viernes 15 de mayo de 2026
- Letra M | lunes 18 de mayo de 2026
- Letra N, Ñ, O | martes 19 de mayo de 2026
- Letra P, Q | miércoles 20 de mayo de 2026
- Letra R | jueves 21 de mayo de 2026
- Letra R | viernes 22 de mayo de 2026
- Letra S | lunes 25 de mayo de 2026
- Letra T, U, V | martes 26 de mayo de 2026
- Letra W, X, Y, Z | miércoles 27 de mayo de 2026
Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Leticia Ramírez Amaya, nueva titular de la dependencia.
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